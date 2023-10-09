Для повышения прибыльности бизнеса: ВСК запустила новые Well-being программы для улучшения жизни сотрудников

Страховой Дом ВСК расширил программу благополучия для сотрудников шестью новыми Well-being услугами. Они могут быть включены в корпоративный ДМС или оформлены отдельно.
Сегодня 36% работников заявляют, что в их организациях нет ничего, что помогло бы им предотвратить выгорание. Две трети сотрудников сталкивались с выгоранием на каком-то этапе своей карьеры. Данная проблема в последние годы стала актуальной по всему миру, поэтому для повышения производительности бизнеса компании внедряют программы благополучия работников.
Сейчас в арсенале ВСК появились шесть совершенно новых для рынка ДМС программ развития благополучия сотрудников. "Амбассадоры благополучия" повышают внутреннюю экспертизу в части управления благополучием работников. "Шаги здоровья" поддерживают двигательную активность, улучшают физическую форму и самочувствие. "Развитие когнитивных навыков" обучает основным приемам улучшения навыков мышления, внимания и памяти через игровой формат. "Формирование МЕТА-навыков" обучает основным приемам развития навыков адаптивности, критического мышления, эмпатии и осознанности. "Первая психологическая помощь" оказывает комплекс мер, направленных на помощь себе и близким. "Ресурсы здоровья" помогают разобраться, как сделать стресс союзником, а сон, питание и движение — ресурсами для хорошего самочувствия.
Эти сервисы внедряются в компании-клиенте с учетом ее индивидуальных характеристик. Например, при формировании программы учитываются сфера деятельности организации, размер коллектива, удаленный, офисный или производственный формат работы и бюджет. Комплексно новинки несут пользу для HR-бренда компании, повышают производительность бизнеса и улучшают удовлетворенность и вовлеченность сотрудников.
Согласно оценкам специалистов Страхового Дома ВСК, программы благополучия на 10% снижают число конфликтов и стресса на работе, на 20% — количество и продолжительность больничных и неэффективный трудоголизм, а также на 10% увеличивают вовлеченность сотрудников в рабочий процесс и их удовлетворенность жизнью.
"В ВСК уже третий год действует программа благополучия для сотрудников. За это время мы по три раза в неделю проводили активности в офисе и онлайн, более 1000 сотрудников постоянно участвовали в еженедельных заданиях. В том числе благодаря этому у нас на 6% сократилась текучесть кадров, а Happy Index компании поднялся на 12 пунктов. Well-being программы были запущены для формирования у сотрудников мета-навыков, развития когнитивных навыков, помощи себе и окружающим в психологических ситуациях, поддержки и формирования нового образа жизни по физическому здоровью. Мы уверены, что благодаря новинке инвестиции в благополучие сотрудников приведут к повышению прибыльности бизнеса и укреплению HR-бренда", — заявил Олег Витько, Заместитель генерального директора по медицине Страхового Дома ВСК.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.