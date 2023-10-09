Самарцы и тольяттинцы могут получить скидку от Сбера на Российском ресторанном фестивале

Такая возможность предоставляется при оплате обедов и ужинов премиальными картами банка.

Сбер стал партнером восьмого Российского ресторанного фестиваля, организованного одной из ключевых фигур ресторанной индустрии, Александром Сысоевым. В проекте принимают участие 800 лучших ресторанов из 50 городов страны, включая заведения Самары и Тольятти.

Лучшие рестораны, как новые, так и проверенные временем, предложат гостям дегустационные сеты из 3-5 популярных или новых блюд по фиксированной цене — за 1390, 1990, 2990 рублей. Чтобы изучение ресторанов стало еще выгоднее, Сбер сделал скидку 10% на каждый сет при оплате премиальными картами банка СберПремьер, СберПервый, Sber Private banking. Со списком самарских и тольяттинских ресторанов, участвующих в фестивале, можно ознакомиться на сайте. Фестиваль продлится до 15 октября.

"Сегодня ресторанный бизнес в России набирает обороты и динамично развивается. Мы становимся свидетелями, как в нашем регионе открываются новые места с гастрономическим многообразием. В рамках Российского ресторанного фестиваля мы предоставляем нашим клиентам возможность насладиться высококачественной кухней по приятным ценам при оплате премиальными картами Сбера", — отметил управляющий Самарским отделением Сбербанка Сергей Тютин.

"Цели Российского ресторанного фестиваля в этом году — продолжить поддерживать ресторанную индустрию и дать возможность всем жителям страны изучить лучшие рестораны как дома, так и в отпуске. Акцент на локальные продукты, блестящий сервис и действительно новаторские блюда — российские рестораны уже давно вышли на высочайший уровень во всем мире. Нашей стране есть чем гордиться, и фестиваль это вновь докажет", — прокомментировал основатель Российского ресторанного фестиваля Александр Сысоев.