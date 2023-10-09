Банк "Открытие" запустил акцию "180 дней без процентов!" по кредитным картам

В рамках акции для всех клиентов, оформивших кредитную карту "120 дней" с 8 октября по 29 декабря 2023 года, первый льготный период без процентов и платежей будет увеличен до 180 дней.

"Открытие" вновь запустил популярную у клиентов банка акцию "180 дней без процентов!". В ней могут участвовать как новые, так и действующие клиенты. Оформить кредитную карту "120 дней" для получения увеличенного льготного периода нужно до 29 декабря 2023 года включительно.

Карта выпускается и обслуживается бесплатно, имеет кредитный лимит до 500 тысяч рублей. Держатели могут снимать с карты до 50 тысяч рублей в первый месяц наличными без комиссии, а также без процентов и платежей в льготном периоде.

Оформить карту "120 дней" можно онлайн или в офисе кредитной организации. Заполнение заявки на карту занимает не более 5 минут, а ее одобрение — не более 3 минут.

С полными условиями акции "180 дней без процентов!" и списком всех преимуществ по карте "120 дней" можно ознакомиться на сайте банка.