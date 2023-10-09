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Почти 1,5 миллиона школьников прошли первый в этом учебном году "Урок цифры"

САМАРА. 9 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Урок цифры", организованный Академией искусственного интеллекта для школьников благотворительного фонда Сбербанка "Вклад в будущее" при экспертной поддержке Сбера, уже прошли более 1,4 миллиона учащихся. В первом в этом учебном году уроке по теме "Искусственный интеллект в отраслях" приняли участие школьники не только из России, но и из многих других стран — Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы и так далее. Среди регионов страны по числу участников лидируют Белгородская, Оренбургская, Самарская, Челябинская, Новосибирская, Московская и Омская области, а также Москва, Краснодарский и Пермский края.

В ходе обучения все желающие могут узнать об использовании искусственного интеллекта в различных отраслях экономики и закрепить полученные знания с помощью интерактивного тренажера. Материалы урока представлены для трех возрастных категорий — учеников с 1-го по 4-й, с 5-го по 8-й и с 9-го по 11-й классы, — чтобы каждый мог изучить искусственный интеллект в интересном и понятном для себя формате.

К уроку прилагаются материалы для учителей, которые позволят провести занятие в любой школе и познакомить учащихся с искусственным интеллектом независимо от технических возможностей классов: тренажер адаптирован для мобильных устройств и доступен для любой платформы.

"Чем раньше дети знакомятся с искусственным интеллектом, тем больше у них шансов стать в будущем востребованными специалистами в любой сфере, поскольку эти технологии применяются повсеместно. Сбер уже несколько лет участвует в подготовке и проведении ″Уроков цифры″ вместе с другими крупными компаниями страны, и мы видим, как растет интерес к этому направлению и расширяется география акции. Все больше ребят подрастают, поступают в вузы на профильные специальности и создают первые собственные решения на основе искусственного интеллекта", — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

"За первую неделю число прохождений российскими школьниками "Урока цифры" по теме искусственного интеллекта достигло миллиона. Хочется пожелать нам всем не сбавлять темпа: помогает то, что тема искусственного интеллекта действительно в авангарде, и то, что ребятам очень хочется получить базовые знания по передовым технологиям. Очень здорово, что благодаря новым тренажерам у педагогов есть возможность разнообразить уроки информатики востребованными современными кейсами, а у школьников — развить знания в области искусственного интеллекта", — прокомментировал генеральный директор АНО "Цифровая экономика" Сергей Плуготаренко.

Урок "Искусственный интеллект в отраслях" стартовал 18 сентября 2023 года в ходе всероссийской образовательной акции "Урок цифры". Мероприятие реализуется АНО "Цифровая экономика", Минцифры и Минпросвещения России в поддержку федерального проекта "Кадры для цифровой экономики" национальной программы "Цифровая экономика". Присоединиться к участию в проекте можно до 8 октября 2023 года включительно.

Пройти урок "Искусственный интеллект в отраслях" или организовать его может любой желающий.

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