Лизинг грузовых автомобилей становится выгоднее

Заработала специальная программа субсидирования грузовой техники SHACMAN. Акция действует на договоры, заключенные до конца 2023 года.

В рамках партнёрской программы клиенты лизинговой компании CARCADE могут приобрести популярные модели самосвалов и седельных тягачей марки SHACMAN с использованием корпоративной скидки-субсидии в фиксированном размере 200 000 рублей. Субсидия учитывается в авансе при формировании графика платежей по договору лизинга. Условия распространяются только на новые транспортные средства в наличии либо в поставке через официального партнёра программы.

Приобрести технику SHACMAN на льготных условиях можно у официального представителя на территории РФ компаний "СПЕЦМАШ" — производителя бортовых автомобилей, седельных тягачей, лесовозов и сортиментовозов с крано-манипуляторными установками. Группа компаний располагает обширным парком техники в наличии, а также имеет приоритетный доступ к календарю поставок из Китая под индивидуальные заказы клиента.

Финансирование по специальной программе субсидирования доступно для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключённым к электронному документообороту с CARCADE, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо. Программа финансирования в CARCADE позволяет оформить лизинг с авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок до 84 месяцев.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: возвратный лизинг, рефинансирование, регистрация ТС в ГИБДД и ГосТехНадзоре, автопомощь на дороге 24/7. На этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц техники доступно без ограничений на одно юридическое лицо.