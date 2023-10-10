Страховой дом ВСК выступил в качестве партнера 28-й конференции РААКС "Актуальные вопросы страхования авиационных и космических рисков".

В конференции приняло участие свыше 70 делегатов из 22 организаций — страховщиков, перестраховочных организаций, страховых брокеров и юридических компаний. На полях мероприятия они ознакомились с актуальными вопросами и тенденциями по страхованию и перестрахованию космических и авиационных рисков, а также с вопросами, связанными с урегулированием убытков. Состоялся интересный и конструктивный обмен мнениями между участниками рынка.

Руководитель управления страхования специальных рисков Страхового Дома ВСК, вице-президент РААКС Борис Сергеев стал модератором сессии, посвященной вопросам страхования и перестрахования авиационных рисков.

"Высокий интерес участников рынка, а также глубокая вовлеченность делегатов, принявших участие в конференции, свидетельствуют о важности этой площадки для функционирования и развития рынка авиационного и космического страхования. Безусловно, такие мероприятия помогают улучшить взаимопонимание между участниками рынка, повысить уровень доверия и взаимного уважения, укрепить связи и, главное, повысить экспертизу и компетенции участников рынка" — заявил Борис Сергеев.