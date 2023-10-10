Страховой дом ВСК выступил в качестве партнера 28-й конференции РААКС "Актуальные вопросы страхования авиационных и космических рисков".
В конференции приняло участие свыше 70 делегатов из 22 организаций — страховщиков, перестраховочных организаций, страховых брокеров и юридических компаний. На полях мероприятия они ознакомились с актуальными вопросами и тенденциями по страхованию и перестрахованию космических и авиационных рисков, а также с вопросами, связанными с урегулированием убытков. Состоялся интересный и конструктивный обмен мнениями между участниками рынка.
Руководитель управления страхования специальных рисков Страхового Дома ВСК, вице-президент РААКС Борис Сергеев стал модератором сессии, посвященной вопросам страхования и перестрахования авиационных рисков.
"Высокий интерес участников рынка, а также глубокая вовлеченность делегатов, принявших участие в конференции, свидетельствуют о важности этой площадки для функционирования и развития рынка авиационного и космического страхования. Безусловно, такие мероприятия помогают улучшить взаимопонимание между участниками рынка, повысить уровень доверия и взаимного уважения, укрепить связи и, главное, повысить экспертизу и компетенции участников рынка" — заявил Борис Сергеев.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.