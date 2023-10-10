Под Тольятти ликвидировали пожар в столярном цехе

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В понедельник, 9 октября, примерно в 11:42, начался пожар на ул. Энергетиков, 1а в с. Тимофеевка Ставропольского района. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.