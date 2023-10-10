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РСХБ возобновил приём заявок на сельскую ипотеку

САМАРА. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Россельхозбанк возобновил предоставление сельской ипотеки. Об этом сообщила на пленарной сессии форума "Женщины в АПК" на ХХV Российской агропромышленной выставке "Золотая осень" Первый заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Ирина Жачкина. Заявки на кредитование принимаются на сумму до 6 млн рублей сроком до 25 лет по ставке до 3%.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

На пленарной сессии заместитель Председателя Правительства Виктория Абрамченко сообщила, что на селе живут и трудятся более 19 миллионов женщин. Необходимо оказывать поддержку в решении проблем занятости и комфортной жизни на селе, считает вице-премьер. "Для этого Правительство реализует программу комплексного развития сельских территорий, бюджет которой в этом году в два раза больше, чем на старте программы, и достиг 65 млрд рублей", — отметила Виктория Абрамченко.

"Сельская ипотека работает, и работает она хорошо. С каждым годом спрос на этот продукт всё больше. С января по октябрь 2023 года Россельхозбанк выдал сельскую ипотеку более чем 12 тыс. семей, это 38,5 млрд рублей, что уже на 35% выше результата всего прошлого года. В целом с начала действия программы, начиная с весны 2020 года, мы помогли улучшить жилищные условия 100 тыс. российских семей, выделив на это более 200 млрд рублей", — отметила Ирина Жачкина.

Доля РСХБ на рынке сельской ипотеки в 2023 году превышает 80%.

По данным цифровых сервисов Россельхозбанка Своё Село и Свое Жилье, в Самарской области в 2023 году выдано 325 ипотечных кредитов на общую сумму более 974 млн рублей.

Для удобства клиентов подать заявку на ипотечный кредит по программе можно на цифровых сервисах Своё Село и Свое Жилье. Там же можно найти дом или участок, рассчитать стоимость строительных работ, подобрать проекты придомовых построек или заказать авторские дизайн-проекты.

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