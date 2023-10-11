Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Гонконге

Воспитанница самарской школы тенниса 61-я ракетка мира Анастасия Павлюченкова прошла во второй круг женского теннисного турнира в Гонконге, пишет championat.com.

В первом раунде ее соперницей была 196-я ракетка мира Яна Фетт из Хорватии. Игра, продолжавшаяся 50 минут, завершилась победой россиянки со счетом 6:0, 6:0.

Российская теннисистка не отдала ни одного гейма, семь раз подала навылет и не допустила ни одной двойной ошибки. У хорватки ноль эйсов и пять двойных ошибок.

Во втором круге Павлюченкова встретится с победительницей матча Александры Саснович (Беларусь) и Беатрис Хаддад-Майи (Бразилия).

Турнир WTA-250 в Гонконге завершится 15 октября. Призовой фонд турнира — $ 259 303.