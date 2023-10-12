Удачливый самарский сварщик выиграл в лотерею более 6 миллионов рублей

17 августа 2023 года в 283244-м тираже государственной лотереи "Рапидо" был разыгран суперприз в размере 6 314 364 рублей. Самарец Денис Киселев купил на розыгрыш два билета, воспользовавшись функцией автоматического выбора чисел в мобильном приложении "Столото", и выиграл суперприз.

Во время оформления выигрыша в столичном лотерейном центре "Столото" Денис поделился историей своей победы.

"Работаю на заводе сварщиком, и утром в перерыве я купил два билета. Не закрыл приложение "Столото" и продолжил общаться с коллегами. Когда пришло СМС-оповещение о выигрыше, я так дико закричал от радости, даже потом стыдно за себя стало! Зато моментом весь завод узнал о выигрыше. А начальник дал внеплановый отпуск, чтобы я съездил в Москву на оформление", — с улыбкой рассказывает Денис.

Новичку везет

Денис — новичок в лотереях. В апреле 2023 года он по совету коллеги скачал на телефон мобильное приложение "Столото" и впервые принял участие в розыгрыше. Как оказалось, Денису чрезвычайно везет в лотереях.

"Я часто выигрывал суммы до 50 тысяч рублей, а в июньском 1496-м тираже "Русского лото" — 200 тысяч рублей. Я считаю, что это был маленький приз, сейчас средний. А в третий раз хочу выиграть сумму намного больше и стать лотерейным мультимиллионером. Теперь это моя цель!" — делится планами победитель.

Денис давно мечтает о собственном жилье, сейчас он живет на съемной квартире. Призовые деньги счастливчик из Самары потратит на осуществление этого желания и приобретет двухкомнатную квартиру в центре города.

Новые технологии

У большинства жителей России лотерея ассоциируется с бумажными билетами и красным мешком, из которого по выходным харизматичный ведущий в программе "У нас выигрывают!" вытаскивает заветные бочонки. Но годы идут, привычное остается, а технологии развиваются, в том числе и в сфере государственных лотерей.

На сегодняшний день около 70% всех лотерейных билетов, распространяемых "Столото", приобретаются онлайн: на сайте stoloto.ru или в мобильном приложении "Столото". При этом среди покупающих билеты онлайн 80% делают это через мобильное приложение.

К слову, жителям Самарской области везет в лотереях. По данным "Столото" с 2020 по 2022 год сумма выигрышей жителей региона составила 1 миллиард 776 миллионов 406 тысяч 454 рубля. А количество выигрышных билетов превысило отметку в 9 миллионов. За 3 года в области появился 61 новый миллионер и еще 62 человека выиграли сумму от 500 тысяч до 1 миллиона. Денис Киселев пополнил ряды лотерейных счастливчиков в августе 2023 года.

С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Министерство финансов Российской Федерации и Министерство спорта Российской Федерации, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи, распространяемые "Столото", за счёт целевых отчислений являются значимым источником пополнения бюджетов разных уровней РФ. Целевые отчисления от лотерейной деятельности используются для финансирования социально значимых объектов и мероприятий, в том числе мероприятий по развитию физической культуры и спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва — таким образом внося существенный вклад в улучшение качества жизни россиян.

Лотерея "ВГЛ 3 Спорт", алгоритм определения выигрышей № 2 (коммерческое наименование — "Рапидо"). Срок проведения лотереи — до 31.12.2029. Информация об организаторе лотереи, о правилах её проведения, о призовом фонде лотереи, количестве призов или выигрышей, о сроках, месте и порядке получения призов или выигрышей — на сайте stoloto.ru (18+).