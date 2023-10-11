Сбер: в 2023 году жители Самарской области чаще всего брали рассрочку на бытовую технику, обучение и мебель

Жители Самарской области перестали откладывать покупку желанных товаров и стали чаще удовлетворять свои потребности благодаря рассрочке от Сбера. Так, с января по сентябрь 2023 года в Сбербанке жители Самары получили денежных средств в рассрочку от Сбера на общую сумму 103,9 млн рублей. Это на 86% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года.

Наиболее высокий спрос на рассрочку от Сбера зафиксирован в марте — в этом месяце было выдано 13,8 млн рублей. По данным Самарского отделения Сбербанка, за первые 9 месяцев 2023 года жители региона чаще всего оплачивали в рассрочку бытовую технику, обучение и мебель.

Сергей Тютин, управляющий Самарским отделением Сбербанка:

"Рассрочка от Сбербанка — это удобный способ оплаты покупок без переплат. Она позволяет приобрести нужную вещь прямо сейчас, а оплачивать её частями в течение определенного периода времени. Кроме того, мы предоставляем возможность выбора удобной даты и размера платежей. Это позволяет нашим клиентам планировать свои расходы".

Рассрочка от Сбера позволяет клиенту покупать товары и услуги партнёров банка, оплачивая покупку постепенно равномерными платежами. Преимущество сервиса заключается в цифровом удобстве: воспользоваться им можно без подписания бумажных договоров, оформление покупки занимает несколько минут, а платежи списываются автоматически раз в месяц.

Кроме того, сервис предоставляет возможности и для предпринимателей — стать магазином-партнёром и продавать свои товары и услуги в рассрочку или в кредит. Банк сам проверяет документы и платёжеспособность покупателей.