Самарцев приглашают узнать больше об IT-архитектуре, искусственном интеллекте и философии DevOps

26 октября 2023 года в Самаре Сбербанк проведет митап для IT-архитекторов, разработчиков, ML-инженеров, а также для DevOpsʼов и инженеров по сопровождению — IT Talk by Sber.
Топовые спикеры расскажут о том, как организована работа с большими данными на крупнейшей аналитической платформе страны, влиянии искусственного интеллекта на производственные процессы и операции, какие инструменты и подходы DevOps используются в Сбере.
Митап пройдет в Бенке-холле Станкозавода. Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.
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