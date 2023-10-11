Самарцев приглашают узнать больше об IT-архитектуре, искусственном интеллекте и философии DevOps

26 октября 2023 года в Самаре Сбербанк проведет митап для IT-архитекторов, разработчиков, ML-инженеров, а также для DevOpsʼов и инженеров по сопровождению — IT Talk by Sber.

Топовые спикеры расскажут о том, как организована работа с большими данными на крупнейшей аналитической платформе страны, влиянии искусственного интеллекта на производственные процессы и операции, какие инструменты и подходы DevOps используются в Сбере.

Митап пройдет в Бенке-холле Станкозавода. Участие в мероприятии бесплатное, по предварительной регистрации.