Под Сызранью водитель "десятки" сбил двух женщин и пытался скрыться в поле

Во вторник, 10 октября, в Сызранском районе Самарской области автомобилист сбил двух женщин. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 23:50 62-летний водитель ВАЗ-21101 на 11 км дороги Сызрань - Шигоны - Волжский Утес сбил двух женщин 32 и 26 лет. Они переходили проезжую часть в не предназначенном для этого месте. Затем автомобилист скрылся.

Мужчину вскоре задержали в ближайшем поле.

В результате аварии с травмами госпитализировали старшую из пострадавших. Второй женщине потребовалась только разовая медицинская помощь на месте.