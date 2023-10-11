Под Сызранью водитель "десятки" сбил двух женщин и пытался скрыться в поле

Во вторник, 10 октября, в Сызранском районе Самарской области автомобилист сбил двух женщин. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 23:50 62-летний водитель ВАЗ-21101 на 11 км дороги Сызрань - Шигоны - Волжский Утес сбил двух женщин 32 и 26 лет. Они переходили проезжую часть в не предназначенном для этого месте. Затем автомобилист скрылся.
Мужчину вскоре задержали в ближайшем поле.
В результате аварии с травмами госпитализировали старшую из пострадавших. Второй женщине потребовалась только разовая медицинская помощь на месте.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!