Исследование "Ингосстраха": россияне чаще страхуют подержанные авто

По данным "Ингосстраха", доля автомобилей с пробегом, застрахованных в компании в первой половине 2023 года, составила 94,49%. По каско данные немного отличаются — автомобили с пробегом страхуют в "Ингосстрахе" 87,13% автовладельцев.

Среди марок подержанных автомобилей, которые приобретают и страхуют по линии ОСАГО, лидируют TOYOTA (8%), HYUNDAI (5,9%), KIA (5,8%), LADA (5,6%) и ВАЗ (5,6%). По страхованию каско в пятерке лидеров KIA (10,4%), TOYOTA (8,3%), HYUNDAI (8,0%), VOLKSWAGEN (6,9%) и BMW (6,8%).

В ТОП-5 регионов, где больше всего застраховали транспортные средства по ОСАГО в первой половине 2023 года, входит Москва, Санкт-Петербург, Челябинская область, Ростовская область и Республика Башкортостан. По данным по каско, в лидерах Москва, Санкт-Петербург, Челябинская область, Красноярский край, а также Свердловская область.

"По результатам исследования, практически весь рынок автомобилей строится вокруг транспортных средств с пробегом. Сегодня ремонт и приобретение запчастей могут стать непосильной частью расходов для многих семей. Именно поэтому мы рекомендуем дополнительно оформлять страхование каско, благодаря которому можно будет отремонтировать авто", — отметил Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха".