Исследование "Ингосстраха": россияне чаще страхуют подержанные авто

По данным "Ингосстраха", доля автомобилей с пробегом, застрахованных в компании в первой половине 2023 года, составила 94,49%. По каско данные немного отличаются — автомобили с пробегом страхуют в "Ингосстрахе" 87,13% автовладельцев.
Среди марок подержанных автомобилей, которые приобретают и страхуют по линии ОСАГО, лидируют TOYOTA (8%), HYUNDAI (5,9%), KIA (5,8%), LADA (5,6%) и ВАЗ (5,6%). По страхованию каско в пятерке лидеров KIA (10,4%), TOYOTA (8,3%), HYUNDAI (8,0%), VOLKSWAGEN (6,9%) и BMW (6,8%).
В ТОП-5 регионов, где больше всего застраховали транспортные средства по ОСАГО в первой половине 2023 года, входит Москва, Санкт-Петербург, Челябинская область, Ростовская область и Республика Башкортостан. По данным по каско, в лидерах Москва, Санкт-Петербург, Челябинская область, Красноярский край, а также Свердловская область.
"По результатам исследования, практически весь рынок автомобилей строится вокруг транспортных средств с пробегом. Сегодня ремонт и приобретение запчастей могут стать непосильной частью расходов для многих семей. Именно поэтому мы рекомендуем дополнительно оформлять страхование каско, благодаря которому можно будет отремонтировать авто", — отметил Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.