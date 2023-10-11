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Страхование Финансы

Исследование "Ингосстраха": россияне чаще страхуют подержанные авто

САМАРА. 11 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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По данным "Ингосстраха", доля автомобилей с пробегом, застрахованных в компании в первой половине 2023 года, составила 94,49%. По каско данные немного отличаются — автомобили с пробегом страхуют в "Ингосстрахе" 87,13% автовладельцев.

Среди марок подержанных автомобилей, которые приобретают и страхуют по линии ОСАГО, лидируют TOYOTA (8%), HYUNDAI (5,9%), KIA (5,8%), LADA (5,6%) и ВАЗ (5,6%). По страхованию каско в пятерке лидеров KIA (10,4%), TOYOTA (8,3%), HYUNDAI (8,0%), VOLKSWAGEN (6,9%) и BMW (6,8%).

В ТОП-5 регионов, где больше всего застраховали транспортные средства по ОСАГО в первой половине 2023 года, входит Москва, Санкт-Петербург, Челябинская область, Ростовская область и Республика Башкортостан. По данным по каско, в лидерах Москва, Санкт-Петербург, Челябинская область, Красноярский край, а также Свердловская область.

"По результатам исследования, практически весь рынок автомобилей строится вокруг транспортных средств с пробегом. Сегодня ремонт и приобретение запчастей могут стать непосильной частью расходов для многих семей. Именно поэтому мы рекомендуем дополнительно оформлять страхование каско, благодаря которому можно будет отремонтировать авто", — отметил Виталий Княгиничев, директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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