В Сызрани пострадала 16-летняя пассажирка легковушки, которой управлял подросток

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Во вторник, 10 октября, в Сызрани произошло ДТП с несовершеннолетним автомобилистом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.