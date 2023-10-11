В Сызрани пострадала 16-летняя пассажирка легковушки, которой управлял подросток

Во вторник, 10 октября, в Сызрани произошло ДТП с несовершеннолетним автомобилистом. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В 18:00 47-летний водитель Peugeot ехал по ул. Интернациональной. На перекрестке в районе дома №155, поворачивая налево, он не уступил дорогу и столкнулся с встречным ВАЗ-21013 под управлением 17-летнего парня.
В аварии пострадала 16-летняя пассажирка "копейки". Ей назначено амбулаторное лечение.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!