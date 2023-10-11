Два человека пострадали в ДТП с тремя машинами в Самарской области

Во вторник, 10 октября, в Безенчуке попал в ДТП 34-летний водитель Lada Kalina. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительной версии полицейских, в 19:10 он ехал по ул. Чапаева, напротив дома №15 выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora под управлением 38-летнего мужчины. От удара Lada Kalina отбросило на попутный Hyunai Elantra.

В аварии пострадали водитель Lada Kalina (его госпитализировали) и 35-летняя пассажирка Lada Priora.

Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.