Два человека пострадали в ДТП с тремя машинами в Самарской области

Во вторник, 10 октября, в Безенчуке попал в ДТП 34-летний водитель Lada Kalina. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, в 19:10 он ехал по ул. Чапаева, напротив дома №15 выехал на встречную полосу и столкнулся с Lada Priora под управлением 38-летнего мужчины. От удара Lada Kalina отбросило на попутный Hyunai Elantra.
В аварии пострадали водитель Lada Kalina (его госпитализировали) и 35-летняя пассажирка Lada Priora.
Полицейские устанавливают все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!