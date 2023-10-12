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Клиентам банка "Открытие" доступна единая цифровая платформа ВТБ для малого и среднего бизнеса

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ запустил новую цифровую платформу для клиентов среднего и малого бизнеса обоих банков. Бизнес Платформа ВТБ объединила более 80 востребованных продуктов и сервисов группы ВТБ для предпринимателей и юридических лиц. Часть клиентов как "Открытия", так и ВТБ уже начала работать на Бизнес Платформе, переход всех клиентов планируется завершить до конца 2024 года.

Бизнес Платформа ВТБ — это цифровая экосистема, доступная клиентам в интернет-банке и мобильном приложении. В ней представлены предложения, разработанные объединённой командой ВТБ и "Открытия": линейка из пяти пакетов РКО, инструменты и сервисы для приема платежей, кредиты и депозиты с онлайн-оформлением, экосистема ВЭД и другие банковские и небанковские продукты.

Для перехода на новую платформу для клиентов ВТБ и "Открытия" реализован полностью цифровой путь. Клиенты "Открытия" получат приглашения к переходу в своем онлайн-банке. После принятия условий обслуживания на новой Бизнес Платформе в онлайн-режиме без посещения отделения им будут открыты новые счета в ВТБ, при этом шаблоны, настройки и продукты будут перенесены на новую Бизнес Платформу ВТБ. Доступ к истории операций в интернет-банке и мобильном приложении "Открытия" сохранится в режиме просмотра на протяжении 180 дней с момента открытия счета в ВТБ.

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