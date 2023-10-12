Здоровье сотрудников АО "КрасАвиа" под защитой ВСК

Красноярский филиал Страхового Дома ВСК обеспечил защиту здоровья сотрудников акционерного общества "КрасАвиа" полисами добровольного медицинского страхования (ДМС).
Страховая защита действует до сентября 2026 года. Согласно договору, застрахованы более 600 сотрудников. В программу защиты входят консультативная, амбулаторно-поликлиническая помощь, в том числе стоматология, стационарная помощь (плановая и экстренная госпитализация), скорая помощь и медицинская помощь на дому. Стоимость контракта составила свыше 22 млн рублей.
АО "КрасАвиа" — российская авиакомпания, осуществляющая региональные авиаперевозки в Сибири и на Дальнем Востоке. В маршрутной сети компании более 30 направлений, парк воздушных судов насчитывает 50 летных машин. Также организация выполняет чартерные рейсы для нужд предприятий промышленности, крупного, среднего и малого бизнеса.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
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Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.