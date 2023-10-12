16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре жители региона побывали на Дне открытых дверей Банка России ПСБ до конца года расширит сеть присутствия в новых субъектах РФ до 470 офисов Самарское отделение Центробанка РФ возглавил Алексей Колосков Самарское отделение Банка России проведет день открытых дверей Ставки по вкладам на рынке в среднем вырастут на 0,5 п.п.

Банки Финансы

ВТБ присвоен наивысший класс в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса — 2023

САМАРА. 12 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 18
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Банк ВТБ по результатам ежегодной очной оценки Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) четвертый год подряд получил наивысший класс "AAA+++" в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса — 2023, подтвердив максимально высокий уровень организации работы по предупреждению и противодействию коррупции.

Рейтинг организован РСПП, его цель — повышение открытости и прозрачности российского бизнеса с помощью публикации уровня соответствия деятельности компаний положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международному стандарту ISO 37001:2016 "Системы менеджмента противодействия коррупции — Требования и рекомендации по применению".

По мнению экспертов рейтинга, ВТБ использует эффективные механизмы антикоррупционного комплаенса, которые отличает высокий уровень цифровизации и автоматизации процессов управления регуляторными (комплаенс) рисками. Кроме того, органы управления банка демонстрируют приверженность принципу нетерпимости коррупции во всех ее формах и проявлениях, поддерживая высокий уровень риск-ориентированной культуры при принятии решений и осуществлении надзорных функций.

В банке обеспечено ежеквартальное рассмотрение отчетов, содержащих информацию о мероприятиях в области противодействия коррупции и управления конфликтом интересов. Для управления конфликтом интересов внедрена многоуровневая система внутреннего контроля, построенная на принципах независимости подразделений и "служебной необходимости" в распределении информационных потоков. Регулярно осуществляется проведение внутренних аудитов, подтверждающих соответствие деятельности банка положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса, а также организуются программы по обучению и повышению осведомленности работников в вопросах противодействия коррупции. Также был отмечен высокий уровень зрелости риск-культуры в банке ВТБ, характеризующийся общностью целей, ценностей и этических норм.

Результаты рейтинга РСПП были представлены в рамках Антикоррупционного форума российского бизнеса 2023. Итоговый доклад Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 2023 опубликован на официальном сайте РСПП.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 13 сентября 2023 11:14 Герман Греф на ВЭФ ознакомился с результатами Дальневосточного центра искусственного интеллекта

Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах

Алексей Воробьев 08 сентября 2023 10:57 AI Challenge: участники из 35 стран присоединились к международному конкурсу по искусственному интеллекту

Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.

Алексей Воробьев 21 августа 2023 07:41 Сбер поможет юрлицам зарегистрировать залог недвижимости онлайн

Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.

Алексей Воробьев 18 августа 2023 12:15 Станислав Кузнецов: "Эффективность антифрод-платформы Сбера составляет 99,6%"

Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.

Алексей Воробьев 17 августа 2023 08:05 Сбер начал выдавать автокредиты в Крыму

уже давно машина не роскошь ,а необходимость и средство передвижения,которое помогает решать много бытовых проблем

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5