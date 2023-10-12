Банк ВТБ по результатам ежегодной очной оценки Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) четвертый год подряд получил наивысший класс "AAA+++" в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса — 2023, подтвердив максимально высокий уровень организации работы по предупреждению и противодействию коррупции.
Рейтинг организован РСПП, его цель — повышение открытости и прозрачности российского бизнеса с помощью публикации уровня соответствия деятельности компаний положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса и международному стандарту ISO 37001:2016 "Системы менеджмента противодействия коррупции — Требования и рекомендации по применению".
По мнению экспертов рейтинга, ВТБ использует эффективные механизмы антикоррупционного комплаенса, которые отличает высокий уровень цифровизации и автоматизации процессов управления регуляторными (комплаенс) рисками. Кроме того, органы управления банка демонстрируют приверженность принципу нетерпимости коррупции во всех ее формах и проявлениях, поддерживая высокий уровень риск-ориентированной культуры при принятии решений и осуществлении надзорных функций.
В банке обеспечено ежеквартальное рассмотрение отчетов, содержащих информацию о мероприятиях в области противодействия коррупции и управления конфликтом интересов. Для управления конфликтом интересов внедрена многоуровневая система внутреннего контроля, построенная на принципах независимости подразделений и "служебной необходимости" в распределении информационных потоков. Регулярно осуществляется проведение внутренних аудитов, подтверждающих соответствие деятельности банка положениям Антикоррупционной хартии российского бизнеса, а также организуются программы по обучению и повышению осведомленности работников в вопросах противодействия коррупции. Также был отмечен высокий уровень зрелости риск-культуры в банке ВТБ, характеризующийся общностью целей, ценностей и этических норм.
Результаты рейтинга РСПП были представлены в рамках Антикоррупционного форума российского бизнеса 2023. Итоговый доклад Антикоррупционного рейтинга российского бизнеса 2023 опубликован на официальном сайте РСПП.
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