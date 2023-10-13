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УК ПСБ провела серию бизнес-встреч для клиентов Самары и Тольятти

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Управляющая компания ПСБ провела серию клиентских мероприятий "PRO Инвестиции" в формате бизнес-встреч в Самаре и Тольятти, в которых приняло участие около 100 клиентов премиум-сегмента.

Фото: предоставлено ПСБ

В рамках бизнес-встреч директор по развитию продаж департамента управления благосостоянием ПСБ Максим Быковец обсудил с клиентами текущую макроэкономическую ситуацию в мире и тренды российского фондового рынка, а также представил обзор основных классов активов.

— Мы живем в очень активное и динамичное время и рынок инвестиций — яркий тому пример. Качественная аналитика из проверенных, надежных источников становится сегодня одним из главных помощников инвестора, и мы готовы оперативно делиться ею с нашими клиентами. На наших мероприятиях мы стараемся говорить не только о биржевых тенденциях, перспективных инструментах и стратегиях, но главным образом — обсуждать волнующие клиентов вопросы и формировать алгоритмы грамотного инвестповедения в соответствии с целями и задачами клиентов.

Управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Николай Рясков рассказал о том, какие акции и облигации растут в цене на фоне дорожающей нефти и волатильного рубля, и как эти тренды находят отражение в продуктах УК ПСБ.

— Учитывая рост ключевой ставки и уровень проинфляционных рисков, можно с высокой долей уверенности говорить о том, что сейчас начинается время высоких ставок. В условиях жесткой денежно-кредитной политики флоатеры представляют собой перспективный инструмент для инвесторов с консервативным или умеренным риск-профилем. Мы считаем, что основу облигационного портфеля сейчас должны составлять бонды, избавляющие от процентного риска и дающие возможность зарабатывать на высоких ставках. Другую часть портфеля лучше наполнять бумагами с фиксированной ставкой и невысокой дюрацией. Но не надо забывать, что хорошо диверсифицированный портфель инвестора должен включать в себя и флоатеры, и акции, и замещенные облигации. Открытые фонды УК ПСБ позволяют решить инвестиционные задачи любой сложности.

Клиенты УК ПСБ получили ответы на интересующие их вопросы, а после официальной части — пообщались с экспертами в неформальной обстановке.

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