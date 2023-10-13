"Ростелеком" и Альфа-Банк станут партнерами в проекте строительства новой ТрансЕврАзийской линии связи TEA NEXT

"Ростелеком" и Альфа-Банк договорились о партнерстве в проекте создания новой ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) TEA NEXT.
В рамках достигнутых договорённостей Альфа-Банк получил право приобрести 49,99% долей в проектной компании ООО "Атлас" — оператора проекта TEA NEXT.
Новая ТрансЕврАзийская ВОЛС, общей протяженностью российского сегмента около 11 тыс. км, соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны, и выходами на границы Россия — Монголия, Россия — Китай и береговую станцию подводных линий связи в Находке. При этом в перспективе ВОЛС TEA NEXT будет иметь продления до основных точек обмена трафиком в Азиатском регионе и Европе.
На основе инфраструктуры TEA NEXT планируется вывести на российский рынок принципиально новый набор услуг по предоставлению в аренду заинтересованным клиентам волоконно-оптической инфраструктуры и необходимых дополнительных ресурсов для организации нового поколения магистральных сетей связи внутри РФ, а также международных транзитных линий между разными регионами мира.
Клиенты ТЕА NEXT смогут арендовать темные волокна и разместить собственное оборудование на усилительных пунктах вдоль маршрута новой ВОЛС.
Проект планируется вводить в эксплуатацию по этапам. Первая и вторая очередь первого этапа, общей протяженностью порядка 1 400 км, соединяющие Москву и Санкт-Петербург, а также продление до границы РФ/Латвия, будут запущены в коммерческую эксплуатацию в 1 квартале 2024 года, затем до конца 2025 года планируется завершить первый этап целиком, достроив продление до Монголии и Китая, а в 2026 году обеспечить полную готовность всей наземной части линии связи по территории России, входящей во второй этап стройки. Параллельно будет обеспечиваться необходимая инфраструктура для международных продлений линий, входящих в третий этап реализации проекта.
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.