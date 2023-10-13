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Транспорт и связь Экономика и бизнес

"Ростелеком" и Альфа-Банк станут партнерами в проекте строительства новой ТрансЕврАзийской линии связи TEA NEXT

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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"Ростелеком" и Альфа-Банк договорились о партнерстве в проекте создания новой ТрансЕврАзийской волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) TEA NEXT.

В рамках достигнутых договорённостей Альфа-Банк получил право приобрести 49,99% долей в проектной компании ООО "Атлас" — оператора проекта TEA NEXT.

Новая ТрансЕврАзийская ВОЛС, общей протяженностью российского сегмента около 11 тыс. км, соединит западные и восточные рубежи России с привязками к крупнейшим городам страны, и выходами на границы Россия — Монголия, Россия — Китай и береговую станцию подводных линий связи в Находке. При этом в перспективе ВОЛС TEA NEXT будет иметь продления до основных точек обмена трафиком в Азиатском регионе и Европе.

На основе инфраструктуры TEA NEXT планируется вывести на российский рынок принципиально новый набор услуг по предоставлению в аренду заинтересованным клиентам волоконно-оптической инфраструктуры и необходимых дополнительных ресурсов для организации нового поколения магистральных сетей связи внутри РФ, а также международных транзитных линий между разными регионами мира.

Клиенты ТЕА NEXT смогут арендовать темные волокна и разместить собственное оборудование на усилительных пунктах вдоль маршрута новой ВОЛС.

Проект планируется вводить в эксплуатацию по этапам. Первая и вторая очередь первого этапа, общей протяженностью порядка 1 400 км, соединяющие Москву и Санкт-Петербург, а также продление до границы РФ/Латвия, будут запущены в коммерческую эксплуатацию в 1 квартале 2024 года, затем до конца 2025 года планируется завершить первый этап целиком, достроив продление до Монголии и Китая, а в 2026 году обеспечить полную готовность всей наземной части линии связи по территории России, входящей во второй этап стройки. Параллельно будет обеспечиваться необходимая инфраструктура для международных продлений линий, входящих в третий этап реализации проекта.

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