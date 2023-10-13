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Ближе к мечте: ставка по счету "Детская копилка" выросла до 4,8% годовых

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Такая копилка доступна всем владельцам детской СберКарты при наличии установленного приложения СберKids.

Дети и подростки 6–13 лет теперь смогут накопить на мечту намного быстрее — ставка по счету в разделе "Копилка" в детском приложении СберKids выросла до 4,8% годовых. Открыть можно до 10 копилок на разные цели.

На сегодняшний день юные клиенты Сбера — владельцы детской СберКарты — уже открыли более 2 млн копилок. Причем многие из них — сразу несколько, чтобы копить на разные мечты. В этом случае копилкам лучше давать названия, чтобы не запутаться в накоплениях. В них также можно добавлять ссылки на магазин, где планируется покупка, изображение и описание будущей покупки, указывать нужную сумму и отслеживать темпы пополнения каждой копилки.

Пополнить копилку на любую сумму может ребенок со своей карты или родители из приложения СберБанк Онлайн. Родители видят число копилок и суммы, которые там хранятся, а ребенок может поделиться с ними целью накоплений, чтобы взрослые помогли ему быстрее собрать нужную сумму. Вся информация о сбережениях ребенка доступна родителям в кабинете "Детские финансы" в СберБанк Онлайн.

Если ребенку понадобятся деньги, он может перевести их со счета копилки на счет карты и расплачиваться ими.

Повышенная ставка по счету "Детская копилка" действует, если сумма сбережений не превышает 100 тыс. рублей. Проценты начисляются ежемесячно на минимальный остаток, хранящийся на счете в течение месяца.

После наступления 14 лет детская копилка будет доступна подростку в приложении СберБанк Онлайн.

Подробнее о детской СберКарте и копилках.

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