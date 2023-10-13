ФНС рассказывает, где посмотреть начисленные налоги

Срок уплаты имущественных налогов (земля, имущество, транспорт) физических лиц за 2022 год — не позднее 1 декабря 2023 года.

Налоговые уведомления по имущественным налогам и НДФЛ теперь можно получить не только в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц, но и на портале "Госуслуг". Для подключения данной услуги необходимо направить согласие на получение налоговых документов (ранее на портале отображалась только сумма задолженности по налогам).

Заплатить налоги можно не выходя из дома с помощью Личного кабинета налогоплательщика, мобильного приложения "Налоги ФЛ" и на портале Госуслуг (если есть согласие на получение документов от налоговых органов), а также в любом отделении банка, платежных терминалах или почтовых отделениях, используя один из реквизитов, размещенных в налоговом уведомлении.