В этом октябре лизинг HONGQI станет выгоднее

Размер максимальной скидки составляет 18% от стоимости предмета лизинга.
Такие выгодные условия представляет своим клиентам лизинговая компания CARCADE. В рамках специальной лизинговой программы скидка в размере 18% от итоговой стоимости автомобиля учитывается при оформлении договора на автомобили HONGQI HS5 комплектаций Comfort и Deluxe. Это единственный в современной автоиндустрии КНР премиальный бренд с многолетней богатой историей и традициями. Появление в линейке бренда бизнес-седана H5 и среднеразмерного кроссовера HS5 привлекло к HONGQI значительную волну внимания и аудиторию новых клиентов.
Специальные условия от лизинговой компании можно использовать для снижения стоимости предмета лизинга или для уменьшения суммы лизинговых платежей. Организатор программы — официальный импортёр бренда HONGQIна территории РФ — компания ООО "ФАВ-Восточная Европа".
Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с широкими параметрами настройки сделки: авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок от 6 до 84 месяцев, вариативным графиком платежей под сезонность бизнеса и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Клиентам с действующими договорами лизинга доступен "Кредитный лимит", благодаря которому не нужно предоставлять документы повторно, а достаточно оставить заявку у менеджера ООО "Каркаде".
При этом клиентам доступны и другие представители модельного ряда бренда, уровень корпоративной преференции на которые достигает 7%. Для получения скидки на лизинг любой комплектации моделей H5, H9 и E-HS9 важным условием является приобретение пяти и более единиц ТС: при покупке пяти и более авто скидка составит 3%, от 10 — 5%, а более 20 единиц станут выгоднее на 7% за один автомобиль.
Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: на этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц ТС доступно без ограничений на одно юридическое лицо. Кроме того, автомобили Hongqi доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.
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Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
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