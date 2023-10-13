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Финансы Экономика и бизнес

В этом октябре лизинг HONGQI станет выгоднее

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Размер максимальной скидки составляет 18% от стоимости предмета лизинга.

Такие выгодные условия представляет своим клиентам лизинговая компания CARCADE. В рамках специальной лизинговой программы скидка в размере 18% от итоговой стоимости автомобиля учитывается при оформлении договора на автомобили HONGQI HS5 комплектаций Comfort и Deluxe. Это единственный в современной автоиндустрии КНР премиальный бренд с многолетней богатой историей и традициями. Появление в линейке бренда бизнес-седана H5 и среднеразмерного кроссовера HS5 привлекло к HONGQI значительную волну внимания и аудиторию новых клиентов.

Специальные условия от лизинговой компании можно использовать для снижения стоимости предмета лизинга или для уменьшения суммы лизинговых платежей. Организатор программы — официальный импортёр бренда HONGQIна территории РФ — компания ООО "ФАВ-Восточная Европа".

Программа финансирования от CARCADE позволяет оформить лизинг с широкими параметрами настройки сделки: авансом от 0%, выкупным платежом до 60% на срок от 6 до 84 месяцев, вариативным графиком платежей под сезонность бизнеса и доступна для юридических лиц и предпринимателей со сроком регистрации от 3 месяцев. Клиентам с действующими договорами лизинга доступен "Кредитный лимит", благодаря которому не нужно предоставлять документы повторно, а достаточно оставить заявку у менеджера ООО "Каркаде".

При этом клиентам доступны и другие представители модельного ряда бренда, уровень корпоративной преференции на которые достигает 7%. Для получения скидки на лизинг любой комплектации моделей H5, H9 и E-HS9 важным условием является приобретение пяти и более единиц ТС: при покупке пяти и более авто скидка составит 3%, от 10 — 5%, а более 20 единиц станут выгоднее на 7% за один автомобиль.

Кроме скидок клиенты CARCADE всегда могут воспользоваться дополнительными услугами компании: на этапе заключения лизинговой сделки возможно включение страховых продуктов в график договора, а количество финансируемых единиц ТС доступно без ограничений на одно юридическое лицо. Кроме того, автомобили Hongqi доступны в рамках онлайн-лизинга CARCADE с получением предварительного одобрения всего за 5 минут и полностью электронным документооборотом через систему Контур.Диадок. Для заключения договора в онлайн-формате клиентам, подключенным к ЭДО, достаточно подать заявку на сайте или обратиться к персональному менеджеру. Все последующие действия, включая формирование графика и подписание документов, происходят удалённо.

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