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Страхование Финансы

СберСтрахование жизни за 9 месяцев выплатила самарцам 309 млн рублей по страховым случаям

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В январе — сентябре 2023 года СберСтрахование жизни произвела клиентам из Самарской области 2,9 тыс. выплат по страховым случаям на общую сумму 309,3 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество выплат выросло на 7,4%.

Крупнейшая выплата за девять месяцев — 4,3 млн рублей — осуществлена по программе ипотечного страхования жизни заемщика в связи с уходом из жизни по причине особо-опасного заболевания.

Самыми распространенными страховыми случаями в январе — сентябре стали сердечно-сосудистые заболевания, несчастные случаи в быту, заболевания пищеварительной и дыхательной систем.

Наибольший объем выплат пришелся на страхование жизни заемщиков потребительских кредитов и владельцев кредитных карт, ипотечное и накопительное страхование жизни.

СберСтрахование жизни платит деньги при наступлении неблагоприятных событий, помогая клиентам и их семьям сохранить привычный образ жизни. Договоры рискового и накопительного страхования жизни от СберСтрахования жизни можно оформить в отделениях Сбера и мобильном приложении СберБанк Онлайн. Заявить о страховом случае и подать документы можно в СберБанк Онлайн в разделе "Страхование", в любом отделении банка или по бесплатному телефону 900.

Пошаговая инструкция — от подачи заявки до урегулирования страхового случая — на сайте СберСтрахования жизни.

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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