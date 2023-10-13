СберСтрахование жизни за 9 месяцев выплатила самарцам 309 млн рублей по страховым случаям

В январе — сентябре 2023 года СберСтрахование жизни произвела клиентам из Самарской области 2,9 тыс. выплат по страховым случаям на общую сумму 309,3 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество выплат выросло на 7,4%.

Крупнейшая выплата за девять месяцев — 4,3 млн рублей — осуществлена по программе ипотечного страхования жизни заемщика в связи с уходом из жизни по причине особо-опасного заболевания.

Самыми распространенными страховыми случаями в январе — сентябре стали сердечно-сосудистые заболевания, несчастные случаи в быту, заболевания пищеварительной и дыхательной систем.

Наибольший объем выплат пришелся на страхование жизни заемщиков потребительских кредитов и владельцев кредитных карт, ипотечное и накопительное страхование жизни.

СберСтрахование жизни платит деньги при наступлении неблагоприятных событий, помогая клиентам и их семьям сохранить привычный образ жизни. Договоры рискового и накопительного страхования жизни от СберСтрахования жизни можно оформить в отделениях Сбера и мобильном приложении СберБанк Онлайн. Заявить о страховом случае и подать документы можно в СберБанк Онлайн в разделе "Страхование", в любом отделении банка или по бесплатному телефону 900.

Пошаговая инструкция — от подачи заявки до урегулирования страхового случая — на сайте СберСтрахования жизни.