СберСтрахование жизни за 9 месяцев выплатила самарцам 309 млн рублей по страховым случаям

В январе — сентябре 2023 года СберСтрахование жизни произвела клиентам из Самарской области 2,9 тыс. выплат по страховым случаям на общую сумму 309,3 млн рублей. По сравнению с аналогичным периодом 2022 года количество выплат выросло на 7,4%.
Крупнейшая выплата за девять месяцев — 4,3 млн рублей — осуществлена по программе ипотечного страхования жизни заемщика в связи с уходом из жизни по причине особо-опасного заболевания.
Самыми распространенными страховыми случаями в январе — сентябре стали сердечно-сосудистые заболевания, несчастные случаи в быту, заболевания пищеварительной и дыхательной систем.
Наибольший объем выплат пришелся на страхование жизни заемщиков потребительских кредитов и владельцев кредитных карт, ипотечное и накопительное страхование жизни.
СберСтрахование жизни платит деньги при наступлении неблагоприятных событий, помогая клиентам и их семьям сохранить привычный образ жизни. Договоры рискового и накопительного страхования жизни от СберСтрахования жизни можно оформить в отделениях Сбера и мобильном приложении СберБанк Онлайн. Заявить о страховом случае и подать документы можно в СберБанк Онлайн в разделе "Страхование", в любом отделении банка или по бесплатному телефону 900.
Пошаговая инструкция — от подачи заявки до урегулирования страхового случая — на сайте СберСтрахования жизни.
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.