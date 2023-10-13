Юрий Кудряшов: "Я понял, что очень поспешил с выводами"

Сын первого вице-губернатора — председателя правительства Самарской области Виктора Кудряшова Юрий опубликовал на своей странице в "Вконтакте" пост, в котором рассказал о том, как стал жертвой западной пропаганды.
По его словам, в Грузии он решил остаться в 2021 г. после длительного путешествия — с супругой они создали в Батуми русскоязычный детский сад.
"Новости 24 февраля 2022 года застали нас там же, на рабочем месте в городе Батуми. Первая реакция — тотальный шок и непонимание того, что происходит. Грузинские телеканалы показывали нам кадры, от которых холодок шел по спине, критическое мышление в этот момент не работало — мы верили всему и погружались во все больший шок", — поясняет Юрий.
Сказались на восприятии действительности и западные санкции, из-за которых семья осталась без доступа к деньгам — банковские карты были заблокированы.
"Однако эмоции имеют свойство угасать, а после них включается холодный ум — так произошло и в тот раз. Я понял, что конечно, очень поспешил с выводами — так бывает", — делится Юрий.
Он также пишет, что неоднократно сталкивался в Грузии с неприятными ситуациями из-за российского гражданства — так, его пытались заставить поучаствовать в митинге в поддержку головорезов из "Азова", а из-за отказа подписать бумагу с оскорблениями президента РФ банк не открыл счет.
В итоге семья приняла решение о возвращении на родину.
"В мае-2023 вернулись в Самару. Надо сказать, что мы сразу ощутили, как много мы теряли в уровне жизни за время нашего отсутствия — можно согласиться со мной или нет, но я считаю, что Россия — лучшая страна для жизни и самореализации, — пишет он. — Однако в нашей стране есть и новые регионы, которые никогда не ощущали не то что этого жизненного комфорта, а вообще не имели более-менее человеческих условий. Исходя из желания как-то помочь этим людям, я вызвался поработать волонтером на капитальном ремонте больницы в городе Снежное Донецкой области, куда и поехал осенью этого года. Надеюсь, что смог чем-то помочь этим людям, и рад тому, сколько наша страна сейчас делает для них".
Последние комментарии
Оооо, помогаю через этот фонд ❤️ Привет Ване, Кате и Насте 🙌🏻
И чем он будет отличаться от маршрута №1?
Судя по тому,что прибыл аж Хинштейн,этот Крамаров далеко не простой паренёк.Поэтому так себя вольготно чувствует.Тут в первую очередь природоохранные конторы должны были на "уши" встать,но всё тихо.Читаешь кучи таких и подобных сообщений и просто оторопь берёт от того,что происходит в правовом государстве.....
Уже коснулось, волга на 80% вся огорожена. Не полностью огорожены протоки и бездорожные берега. Но это дело времени . Посмотрите , что творится на гатном. И кто кого .... конфискует? Это большой вопрос.
Всех коррупционеров, кто позволил строить дома и заборы, преграждающие свободный проход к воде, наказать с конфискацией имущества в пользу местных жителей! Заборы, дома снести за их же счет! Волга Ньюс, не дайте замолчать это дело, завтра эта наглость и коррупция отдельных физ лиз, может коснуться вас и ваших близких!