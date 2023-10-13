Делегация Республики Узбекистан познакомилась с условиями работы на ООО "Самарский Стройфарфор"

В пятницу, 13 октября, официальная делегация Республики Узбекистан посетила одно из крупнейших предприятий региона - ООО "Самарский Стройфарфор".
ООО "Самарский Стройфарфор" отличается высоким уровнем правовой и социальной ответственности. Одним из приоритетных направлений деятельности предприятия, помимо наращивания объемов производства, является сохранение трудового коллектива, обеспечение социальных гарантий в отношении своих работников.
Объемы производства растут, требуются сотрудники, поэтому на протяжении нескольких лет предприятие активно привлекает граждан Республики Узбекистан.
"Самарский Стройфарфор" первое в Самарской области предприятие, использовавшее представленный Правительством Российской Федерации механизм организованного набора граждан Республики Узбекистан, в рамках которого работодатель несет ответственность за иностранных работников, въезжающих в Российскую Федерацию для работы в этой организации", - отметила врио заместителя министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Ольга Фурсова.
Руководство завода особое внимание уделяет не только условиям труда - на территории завода действует лицензированный медпункт, помещения которого оснащены самым современным медицинским оборудованием и техникой, но и досугу работников. Проводятся спартакиады по различным видам спорта с награждением победителей. Сотрудники принимают активное участие в спортивных соревнованиях разного уровня.
К участию в мероприятиях привлекаются и иностранные работники - что способствует их адаптации не только на новом месте работы, но и в регионе в целом.
Последние комментарии
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Чиновничья трагедия- как жить?