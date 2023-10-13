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Выросло число представителей малого и микробизнеса Самарской области, которые оформили онлайн-кредиты в Сбере

САМАРА. 13 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2023 года в Сбере объем онлайн-кредитования самарского бизнеса в сегменте ММБ превысил 7 млрд рублей.

С января по октябрь 2023 года за финансовой поддержкой в Самарское отделение Сбербанка обратилось онлайн в 2,5 раза больше представителей сегмента малый и микробизнес (ММБ), чем за аналогичный период прошлого года. При этом совокупный объем онлайн-кредитования ММБ в регионе увеличился в 4 раза и на 1 октября превысил 7 млрд рублей.

Чаще всего региональные представители малого и микробизнеса обращались за онлайн-кредитованием в сфере розничной торговли (25% от общего объема выданных средств), услуг (10,9%) и логистики (10,1%).

"Мы уделяем особое внимание поддержке малого и микробизнеса в Самарской области. Сбер предлагает корпоративным клиентам те программы кредитования, которые могут максимально закрыть потребности предпринимателей и позволить им успешно развивать свой бизнес в регионе. Отмечу, что мы дополнительно помогаем и тем, кто впервые начинает свое дело, выбирая для открытия расчетного счета Сбер. Банк предоставляет им бесплатный доступ к консультационным услугам юристов, электронному документообороту, ведению бухгалтерии онлайн и размещению вакансий", — отметила заместитель управляющего Самарским отделением Сбербанка Анастасия Сурнина.

Напомним, что с 25 сентября предприниматели (в статусе ИП или ООО) могут получить 3000 рублей, если впервые зарегистрируют свой бизнес и откроют первый счет в Сбере. Для получения вознаграждения нужно открыть расчетный счет в Сбере до 30 ноября, а с момента регистрации бизнеса до открытия счета должно пройти не более 60 дней.

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