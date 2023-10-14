Сызранец предстанет перед судом за смерть пассажирки в своем авто

Следственным управлением МУ МВД России "Сызранское" завершено предварительное расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 39-летнего местного жителя, по признакам преступления, предусмотренного п.а, в ч.4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, не имеющим права управления транспортными средствами).

В конце мая текущего года ночью в полицию поступило сообщение о ДТП на ул. Декабристов в Сызрани. Из материалов, собранных полицейскими, установлено, что водитель не учел интенсивность движения, дорожные условия, не выбрал скорость, обеспечивающую возможность постоянного контроля за транспортным средством и совершил столкновение с припаркованным на обочине автомобилем ГАЗ-2752. После чего, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил наезд на металлическое ограждение.

Во время сбора материала на месте происшествия, водитель транспортного средства от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Кроме того, у мужчины отсутствовало водительское удостоверение и страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности.

Как установили эксперты, от полученных в ДТП травм, скончалась пассажир автомобиля — 40-летняя женщина.

В ходе расследования должностными лицами проведен весь комплекс следственных мероприятий, направленный на установление обстоятельств дорожно-транспортного происшествия. В настоящий момент фигуранту предъявлено обвинение, уголовное дело направлено в суд для принятия решения по существу.