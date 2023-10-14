Автобус врезался в дом в Самаре на ул. Венцека

В пятницу, 13 октября, в центре Самары 68-летний водитель автобуса МАЗ в 23:50, находясь не на маршруте, по пути на стоянку в автобусный парк, сбил металлическое ограждение проезжей части по ул. Венцека и врезался в фасад здания, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
По предварительной версии полицейских, при движении у автобуса отказала тормозная система.
В пресс-службе областного главка сообщают, что водитель не пострадал. Он был трезвый. Пассажиров во время движения в салоне не было.
Сейчас выясняются все обстоятельства случившегося.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!