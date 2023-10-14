Автобус врезался в дом в Самаре на ул. Венцека

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В пятницу, 13 октября, в центре Самары 68-летний водитель автобуса МАЗ в 23:50, находясь не на маршруте, по пути на стоянку в автобусный парк, сбил металлическое ограждение проезжей части по ул. Венцека и врезался в фасад здания, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.