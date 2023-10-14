В Тольятти скончался неопытный водитель, врезавшийся в ЛЭП

В пятницу, 13 октября, в 17:39 37-летний водитель, имеющий пятимесячный водительский стаж, на ВАЗ-21102 в районе дома № 2 на 14-й Яблоневой улице в Тольятти не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения и постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на ЛЭП, расположенную слева по ходу движения.

Водитель скончался на месте ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.