В Тольятти скончался неопытный водитель, врезавшийся в ЛЭП

В пятницу, 13 октября, в 17:39 37-летний водитель, имеющий пятимесячный водительский стаж, на ВАЗ-21102 в районе дома № 2 на 14-й Яблоневой улице в Тольятти не выбрал скорость, обеспечивающую безопасность дорожного движения и постоянный контроль за движением транспортного средства и допустил наезд на ЛЭП, расположенную слева по ходу движения.
Водитель скончался на месте ДТП, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!