В Самаре госпитализирован мужчина, перевернувшийся на автомобиле

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В пятницу, 13 октября, в Самаре около 21:20 44-летний водитель на Chevrolet Lanos напротив дома 17 "Е" на ул. Крайняя допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием транспортного средства, сообщает ГУ МВД по Самарской области.