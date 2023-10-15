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Губернатор Власть и политика

Дмитрий Азаров поздравил с профессиональным праздником причастных к отрасли дорожного хозяйства

САМАРА. 15 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Губернатор Самарской области поздравил работников и ветеранов дорожного хозяйства с профессиональным праздником.

"Уважаемые работники и ветераны дорожного хозяйства, — обратился губернатор, — от всей души поздравляю вас с профессиональным праздником! Самарская область традиционно считается одним из лидеров по выполнению показателей национального проекта "Безопасные качественные дороги", реализуемого по инициативе президента Владимира Владимировича Путина".

Дмитрий Азаров подчеркнул, что за последние пять лет в регионе было построено и отремонтировано 3215 км дорог, что составляет около половины от их общей протяженности в регионе, возведены 8 многоуровневых дорожных развязок, 2 новых моста.

"Продолжаем строительство Волжского моста и трассы "Обход Тольятти" — важнейшего для Самарской области и всей страны стратегического объекта, который планируем ввести в строй уже в следующем году", - проанонсировал он.

"За всем этим стоит колоссальный труд, профессионализм, высочайшая самоотдача работников дорожного хозяйства, которые своими достижениями способствуют развитию региональной экономики, обеспечению безопасности дорожного движения, повышению качества жизни и уровня благосостояния наших земляков", — отметил глава региона.

Губернатор выразил благодарность работникам отрасли за верность своему призванию, ответственность, умение, невзирая на трудности, решать поставленные задачи.

"Спасибо ветеранам отрасли, подготовившим себе достойную смену, научившим нашу молодежь ставить перед собой значимые цели и неизменно добиваться их. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в работе на благо нашей родной губернии, на благо России!", —заключил Дмитрий Азаров.

 

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