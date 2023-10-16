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Российским компаниям стала доступна серверная операционная система от Сбера

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Разработанная в СберТехе Platform V SberLinux OS Server поможет компаниям перейти на полностью российское решение и обеспечить высокую производительность различных приложений.

Государственные предприятия, госкорпорации и другие российские компании смогут построить высокопроизводительные программно-аппаратные комплексы с помощью надежной отечественной серверной операционной системы (ОС) Platform V SberLinux OS Server. Решение прошло регистрацию в Реестре российского ПО и соответствует требованиям Минцифры РФ о производстве, распространении и развитии продукта, а также может распространяться на всей территории России.

Platform V SberLinux OS Server предназначена для управления корпоративными серверами архитектуры х86 и х64, а также для создания эффективной и безопасной среды исполнения рабочих нагрузок: серверных приложений, баз данных, распределенных вычислений, контейнеризации и виртуализации, искусственного интеллекта и других задач.

Решение позволяет импортозаместить популярные зарубежные серверные ОС корпоративного уровня на базе Red Hat Enterprise Linux (RHEL), которые ушли с российского рынка. Благодаря пакетному менеджеру, встроенным утилитам, инструментам и бинарной совместимости на уровне ядра и библиотек возможна бесшовная и незаметная для пользователей миграция с иностранных решений без потери эффективности и надежности автоматизированных систем. В ОС входят проверенные инструменты для администрирования, управления и построения инфраструктуры. Таким образом, переход на Platform V SberLinux OS Server не потребует специального обучения сотрудников, которые умеют работать с зарубежными серверными ОС.

"Теперь российским компаниям доступен полностью отечественный продукт, который отвечает всем требованиям в области безопасности, надежности и производительности. Преимуществом нашей ОС является возможность бесшовной миграции с зарубежных решений и совместимость с серверами из Единого реестра российской радиоэлектронной продукции и отечественным ПО. В том числе с более чем 70 продуктами цифровой облачной платформы Platform V, а также популярными open source решениями", — прокомментировал старший вице-президент, CTO, руководитель блока "Технологии" Сбербанка Андрей Белевцев.

"При импортозамещении программно-аппаратных комплексов компаниям важно обращать внимание не только на технологические характеристики серверов, но и вдумчиво подойти к подбору серверной операционной системы. Мы создали Platform V SberLinux OS Server с учетом потребностей крупного бизнеса по размещению высоконагруженных распределенных систем высокого уровня критичности на доступных и легких в обслуживании серверах архитектуры х86 и х64, опираясь на требования Сбера, услугами которого в режиме реального времени ежедневно пользуются миллионы клиентов", — отметил генеральный директор СберТеха Максим Тятюшев.

Гид потребителя

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