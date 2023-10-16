В самарской кирхе прозвучат "Четыре столетия шедевров"

В пятницу, 27 октября, в 18:30 в самарской кирхе пройдет концерт "Четыре столетия шедевров" (6+).
Солисты барочной капеллы "Золотой век" (Москва) Александр Листратов и Алексей Шевченко представят добаховское и баховское, итальянское и немецкое барокко, классицизм и страницы музыки века двадцатого. В программе - произведения И.С.Баха, Дж.Фрескобальди, С.Ланцетти, В.А.Моцарта, А.Ф.Гедике.
Вход: 400 руб. и 250 руб. (для школьников, студентов и пенсионеров).
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!