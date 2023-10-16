В самарской кирхе прозвучат "Четыре столетия шедевров"

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В пятницу, 27 октября, в 18:30 в самарской кирхе пройдет концерт "Четыре столетия шедевров" (6+).

Фото: Евангелическо-лютеранская церковь Св. Георга г. Самары