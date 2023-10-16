ВСК получил награды в трех номинациях премии "Хрустальная пирамида-2023"

Страховой Дом ВСК стал лауреатом сразу в трех номинациях премии "Хрустальная пирамида-2023" — "Трансформация организации и корпоративной культуры", "HR-команда года" и "Корпоративное обучение года".
Премия "Хрустальная пирамида-2023" учреждена в 2011 году. За прошедшее десятилетие на нее были номинированы более семисот разработок, HR-руководителей и организаций, которые вносят заметный вклад в развитие HR-менеджмента, из России и стран СНГ.
ВСК провела масштабную работу по трансформации и организации корпоративной культуры: актуализировала HR-стратегию, ввела новые ценности, объединяющие сотрудников, создала новую философию бренда и многофункциональную платформу для коммуникации работников. Особое внимание было уделено нематериальной мотивации сотрудников.
В частности, для поддержки профессионалов ВСК и их семей был разработан проект "Забота на работе". Он включает в себя психологическую поддержку, программу благополучия, благодарности родителям сотрудников, а также туристические возможности. В рамках заботы о детях работников компания провела для них стажировку "Мое будущее сегодня" и сформировала сообщество юных лидеров.
"Для нас важно признание достижений ВСК в сфере HR. На протяжении 2022 года в фокусе нашего внимания было повышение уровня вовлеченности персонала и развитие сервисов для сотрудников. И многие из этих инициатив уже реализованы и дают свои плоды. Признание экспертов — это общая победа всей команды ВСК", — отметил Степан Лысенко, руководитель блока организационного развития и управления персоналом Страхового Дома ВСК.
Большой вклад в бизнес-результаты компании вносит проект ВСК Университет. Программы учебного заведения ежегодно приносят пользу более чем 5000 слушателям среди сотрудников, клиентов и партнеров. В частности, эксперты премии "Хрустальная пирамида-2023" признали пять направлений корпоративного обучения проекта ВСК лучшими на рынке.
Благодаря коллаборации с РАНХиГС, была открыта базовая кафедра "Управление инновационными проектами и цифровой трансформацией". Она позволила создать уникальные для рынка программы — MBA MIX и "Мастер управления цифровым развитием компании".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.