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Страхование Финансы

ВСК получил награды в трех номинациях премии "Хрустальная пирамида-2023"

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Страховой Дом ВСК стал лауреатом сразу в трех номинациях премии "Хрустальная пирамида-2023" — "Трансформация организации и корпоративной культуры", "HR-команда года" и "Корпоративное обучение года".

Премия "Хрустальная пирамида-2023" учреждена в 2011 году. За прошедшее десятилетие на нее были номинированы более семисот разработок, HR-руководителей и организаций, которые вносят заметный вклад в развитие HR-менеджмента, из России и стран СНГ.

ВСК провела масштабную работу по трансформации и организации корпоративной культуры: актуализировала HR-стратегию, ввела новые ценности, объединяющие сотрудников, создала новую философию бренда и многофункциональную платформу для коммуникации работников. Особое внимание было уделено нематериальной мотивации сотрудников.

В частности, для поддержки профессионалов ВСК и их семей был разработан проект "Забота на работе". Он включает в себя психологическую поддержку, программу благополучия, благодарности родителям сотрудников, а также туристические возможности. В рамках заботы о детях работников компания провела для них стажировку "Мое будущее сегодня" и сформировала сообщество юных лидеров.

"Для нас важно признание достижений ВСК в сфере HR. На протяжении 2022 года в фокусе нашего внимания было повышение уровня вовлеченности персонала и развитие сервисов для сотрудников. И многие из этих инициатив уже реализованы и дают свои плоды. Признание экспертов — это общая победа всей команды ВСК", — отметил Степан Лысенко, руководитель блока организационного развития и управления персоналом Страхового Дома ВСК.

Большой вклад в бизнес-результаты компании вносит проект ВСК Университет. Программы учебного заведения ежегодно приносят пользу более чем 5000 слушателям среди сотрудников, клиентов и партнеров. В частности, эксперты премии "Хрустальная пирамида-2023" признали пять направлений корпоративного обучения проекта ВСК лучшими на рынке.

Благодаря коллаборации с РАНХиГС, была открыта базовая кафедра "Управление инновационными проектами и цифровой трансформацией". Она позволила создать уникальные для рынка программы — MBA MIX и "Мастер управления цифровым развитием компании".

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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