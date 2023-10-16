При тушении пожара в Тольятти огнеборцы спасли 12 человек

В воскресенье, 15 октября, примерно в 13:34, начался пожар в доме № 20 на ул. Баныкина в Тольятти. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Горела мебель и вещи на площади 12 кв. м. Пожару присвоили повышенный ранг сложности. На борьбу с огнем направили 29 человек. Пожар ликвидировали в 14:09.

При тушении огнеборцы спасли 12 человек, из них восемь детей. Также 20 человек эвакуировали.

Пострадавших нет. Причину пожара устанавливают.