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Банк "Открытие": треть жителей ПФО хотели бы стать начальниками

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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35% жителей округа сообщили, что им больше нравится руководить людьми, чем быть подчиненными. Профессионализм начальника для большинства опрошенных намного важнее честности и справедливости. Главный мотив работы для жителей Приволжья — зарплата, а не профессиональная самореализация или карьера. Таковы результаты опроса*, проведенного банком "Открытие" (входит в Группу ВТБ) ко Дню босса 16 октября.

Хотели бы стать начальниками 33% жителей ПФО (скорее да 20%, определенно да 13%) в возрасте 18-65 лет. Уже занимают руководящие посты 8% респондентов. При этом 41% не хотели бы руководить другими людьми (скорее нет 26%, определенно нет 15%). У 6% был опыт руководящей работы и они не хотят его повторения. 12% опрошенных затруднились ответить на этот вопрос.

40% относятся к своему непосредственному начальнику с уважением, 46% нейтрально, 4% с любовью. Испытывают страх перед своим начальником 3%. У 7% непосредственного начальника нет.

35% больше нравится руководить людьми, чем работать подчиненными (скорее да 20%, определенно да 15%). Предпочитают работать подчиненными, а не начальниками 25%. Одинаково нравится и то, и другое 21%, одинаково не нравится — 6%. Еще 13% затруднились ответить.

Самым важным качеством в начальнике 49% респондентов считают профессионализм и компетентность. 30% назвали таким качеством честность и справедливость. 10% полагают, что главное качество руководителя — доброта и забота о подчиненных, 5% — умение признавать свои ошибки, 3% — строгость.

В работе для 41% опрошенных важнее всего зарплата. Для 20% на первом месте в работе хороший коллектив. 16% больше всего ценят наличие свободного времени и гибкий график. Для 14% важнее всего профессиональная самореализация. Лишь для 3% главная цель работы — карьера и еще для 2% — служебный статус и должность.

Для 70% жителей ПФО пол начальника не имеет значения. При этом 21% респондентов предпочитают начальника-мужчину, а 9% — начальника-женщину.

*Опрос проведен банком "Открытие" 1–10 октября во всех макрорегионах России по репрезентативной выборке среди 1500 человек в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

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