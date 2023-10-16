Школьники и студенты Поволжья представили свои стартапы на демодне Сбера

В Самаре состоялся региональный демодень студенческого и школьного акселераторов Сбера. Команды из городов Поволжья представили собственные технологичные проекты, нацеленные на решение конкретных проблем в различных областях — от медицины до ЖКХ.

Из шести проектов эксперты выбрали один: лучшим признана разработка команды Eye.Detect. Ребята из Самарской области презентовали программное обеспечение для специального медицинского оборудования. По замыслу авторов, оно позволит диагностировать диабетическую ретинопатию по снимкам глазного дна на ранних стадиях. Это поможет минимизировать тяжелые последствия заболевания, такие как полная потеря зрения.

Теперь команда Eye.Detect претендует на выход в суперфинал, который состоится в Москве. Победители и призеры суперфинала могут претендовать на гранты от партнеров акселератора, грант президента РФ для магистрантов, а также на бизнес-поддержку проекта со стороны Сбера после завершения программы.

Все участники регионального демодня получат рекомендации по доработке проектов, возможность встретиться с представителями компаний-партнеров Сбера, которые занимаются цифровизацией медицины, образования, культуры и ЖКХ. Также им будет оказана поддержка при представлении проектов региональным властям. Прием заявок в новый сезон студенческого и школьного акселераторов Сбера уже открыт. Участие в программах бесплатное, подать заявку можно до 1 ноября 2023 года.

"Демодень — уникальная возможность предоставить результаты работы, которой ребята занимались на протяжении шести месяцев обучения в акселераторах, найти поддержку для масштабирования своих проектов. Сегодня мы в очередной раз убедились, насколько талантливые ребята живут в городах Поволжья. Они удивили нас оригинальными идеями, предпринимательским чутьем, знанием технологических трендов. Приятно осознавать, что акселераторы Сбера помогают им раскрываться, реализовывать самые смелые идеи. Все презентованные проекты могут принести реальную пользу людям, решить конкретные задачи", — отметил председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко.

В 2023 году в молодежные акселераторы Сбера было подано порядка 2000 заявок от школьников и студентов Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовкой и Ульяновской областей. На протяжении полугода ребята изучали основы предпринимательства, осваивали инструменты создания цифровых продуктов, работали вместе с наставниками, чтобы превратить идеи в реальные бизнес-проекты.