Хоккеисты из ЦСК ВВС уступили тульскому АКМ на домашнем льду

В понедельник, 16 октября, СКК "Дворец Спорта имени Владимира Высоцкого" завершился хоккейный матч между самарским ЦСК ВВС и тульским АКМ.
Встреча окончена со счетом: 2:4
Шайбы в ворота "летчиков" реализовали: Даниил Жураков 2", Денис Почивалов 18", Владислав Рыбаков 45", Никита Мокин 54". Ответным ударом в ворота соперника отличились Кирилл Пукело 35", Артем Давыдкин 58".
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