В Самарской области автомобилистка сбила пешехода и решила скрыться

В понедельник, 16 октября, в Камышлинском районе Самарской области автомобилистка сбила пешехода и пыталась скрыться. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.
В 15:18 39-летняя женщина ехала на Lada Kalina. В районе дома № 40 по ул. Советской она не выбрала безопасную скорость и сбила 32-летнего мужчину.
После этого автомобилистка скрылась, но ее быстро задержали автоинспекторы.
Пешеход получил травмы.
Последние комментарии
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!