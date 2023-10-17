В Самарской области автомобилистка сбила пешехода и решила скрыться

В понедельник, 16 октября, в Камышлинском районе Самарской области автомобилистка сбила пешехода и пыталась скрыться. Об этом сообщает региональное ГУ МВД.

В 15:18 39-летняя женщина ехала на Lada Kalina. В районе дома № 40 по ул. Советской она не выбрала безопасную скорость и сбила 32-летнего мужчину.

После этого автомобилистка скрылась, но ее быстро задержали автоинспекторы.

Пешеход получил травмы.