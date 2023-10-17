Открылась Школа наставников "Изучи интернет"

Координационный центр доменов .RU/.РФ и Академия инновационного образования и развития при поддержке "Ростелекома" открыли прием заявок на обучение в первой Школе наставников "Изучи интернет", организованной на базе интерактивного образовательного проекта "Изучи интернет — управляй им". Школа наставников — это дополнительная профессиональная программа повышения квалификации для педагогов, студентов и аспирантов педагогического профиля, а также других специалистов, работающих с детьми и молодежью. Заявки принимаются до 7 ноября.
Обучение в школе наставников поможет получить знания об истории, инфраструктуре и процессах управления интернетом; повысить квалификацию в области обучения цифровой грамотности; выработать навыки интеграции цифровых инструментов в образовательный процесс, а также даст возможность применять правовые нормы и принципы наставничества в профессиональной деятельности.
"Проект "Изучи интернет — управляй им" продолжает развиваться, теперь это практически экосистема, к полноценному участию в которой мы приглашаем не только школьников, студентов, но и родителей, педагогов. Надеемся, что Школа наставников поможет новаторам в сфере образования получить новые знания, повысить ИКТ-компетенции, научит внедрять цифровые инструменты в процесс обучения, а также станет путеводителем для подопечных в мире цифровых технологий", — отметил директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев.
"Наставничество в сфере цифровых технологий играет важную роль в развитии и образовании детей. Школа наставников проекта "Изучи интернет — управляй им" открывает двери педагогам к большому объему знаний об интернете и современных ИТ-технологиях. Благодаря профессионально поданной информации дети смогут больше узнать о мире информационных технологий, усвоить навыки безопасного использования интернета, открыть для себя новые профессии. Индивидуальный подход и менторская поддержка опытных наставников позволят детям полностью освоиться в новом информационном пространстве, развить критическое мышление и эффективно использовать ресурсы интернета", — сказала директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности "Ростелекома" Юлиана Соколенко.
Участие в Школе бесплатное, однако количество мест ограничено. Чтобы подать заявку, необходимо до 7 ноября заполнить анкету и подготовить небольшое эссе, рассказывающее о мотивах участия и ожиданиях от программы, целях и задачах обучения в рамках профессионального роста. Решение о зачислении принимается по результатам рассмотрения заявки.
Занятия в школе начинаются 8 ноября и завершатся в конце декабря, обучение проходит онлайн. В программе первой Школы наставников "Изучи интернет" — лекции об истории интернета, интернационализации адресного пространства, цифровизации общества и образования, воспитании и социализации школьников в цифровой среде, современных цифровых инструментах в образовании, технологиях наставничества и т. д.
В качестве аттестационного задания учащиеся должны создать урок или методические рекомендации по темам прослушанных лекций и с использованием инструментария проекта "Изучи интернет — управляй им". Учащиеся, которые успешно окончат обучение в школе, получат удостоверение о повышении квалификации государственного образца, сертификат наставника проекта "Изучи интернет — управляй им", а также доступ к сообществу экспертов в области образования.
Набор на обучение в Школе наставников проходит два раза в год. Вторая школа откроется весной 2024 года.
Последние комментарии
Берег в Рождествено у людей украл
Только в своих «мудрых» речах Антон почему-то умалчивает, как по-свински поступил с работниками своей команды. Что «предупредил» людей о закрытии за две недели до роспуска команды. Уговорил написать увольнение по собственному желанию, клятвенно обещая выплатить всё после продажи интеллектуальной собственности. Потом исчез, и своих денег мы ждём до сих пор
давно уже надо было. в районе кротовки мосты ни какие
В целом все понравилось, кроме плохо работающих виртуальных машин и слабеньких компьютеров. Во время проведения олимпиады, было много проблем и лагов(как я понимаю это езе может быть связано с тем, что продукт еще сырой и не доработанный), у меня более менее нормально стало работать под конец соревнования... Атак в принципе не жалею, опыт есть опыт. Понравилось отношение людей, все отзывчивые и дружелюбные. А насчетсамого соревнования сложилось такое мнение, что задумка очень интересное, но реализация, конечно, хромает. Надеюсь в будущем, когда данную площадку доведут до ума, получится снова попытать удачу с новыми силами и показать уже, на что мы способны по-настоящему;) А так желаю успехов всем участникам и победителям главное желаю, чтобы у них все прошло в Питере хорошо и надеюсь, что в будущем, у нас будет еще возможностьь посоревноваться в данной сфере, но уже на равных, так сказать:)
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.