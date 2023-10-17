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Страхование Финансы

"Ингосстрах" запустил сервис онлайн-рассрочки на мини-каско

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За последний год стоимость ремонта автомобилей увеличилась примерно на 15%. Среди причин — рост цен на аренду помещений под СТО, кадровый дефицит и повышение уровня зарплат для сотрудников. Отдельно следует отметить подорожание запчастей: доля их стоимости при восстановлении авто составляет порядка 70-80%, а доля стоимости лакокрасочных и других расходных материалов составляет 5-10%. Ремонт машины — это незапланированные траты, которые зачастую бьют по семейному бюджету. "Ингосстрах", как клиентоцентричная компания, решил позаботиться о клиентах и запустил возможность онлайн-рассрочки и оплаты без первого взноса популярного продукта компании — мини-каско.

Клиент может оплатить стоимость полиса равными частями в комфортном графике, без скрытых комиссий и процентов. Застрахованный может выбрать удобный график платежей — от 1 до 6 месяцев. Полис будет активен сразу после оформления всех документов, а первый платеж нужно внести в течение 30 дней. Таким образом клиенты могут защитить свое авто на доступных условиях и без крупной разовой нагрузки на семейный бюджет.

При оформлении мини-каско застрахованный может самостоятельно выбрать те риски, которые необходимо включить в полис отдельно или в комбинации с другими: например, повреждение авто в ДТП по вине страхователя или третьих лиц, повреждение из-за стихийных бедствий и попадания камней из-под колес других машин, полная гибель авто или угон без ключей и документов. Оформить страховку можно на сайте компании за 5 минут без осмотра авто для большинства марок.

"Ни для кого не секрет, что полис каско помогает максимально защитить бюджет от больших трат при поломке или аварии: если авто будет повреждено, расходы на ремонт берет на себя страховая компания. Однако оплатить полис одним платежом не всегда бывает комфортно, из-за чего многие вообще отказываются от покупки каско. Для удобства мы запустили сервис онлайн-рассрочки на мини-каско, чтобы клиенты могли защитить свое авто, не сталкиваясь с финансовыми трудностями при покупке и оплате страховки. Теперь можно внести первый взнос за полис в течение месяца и разделить стоимость на комфортные платежи. Мы хотим сделать каско доступным для большего количества наших клиентов", — отметила Екатерина Снигирь, начальник управления развития экосистемы — вице-президент по партнерским программам "Ингосстраха".

Гид потребителя

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Александр Ридель 23 апреля 2015 05:34 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))

Georgy Aleksandrov 23 апреля 2015 05:06 РОСГОССТРАХ: "Со страховкой беда не страшна!"

судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая

Дмитрий Флекс 16 апреля 2015 19:59 РОСГОССТРАХ установил минимальные цены на ОСАГО

Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.

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