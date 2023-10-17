"Ингосстрах" запустил сервис онлайн-рассрочки на мини-каско

За последний год стоимость ремонта автомобилей увеличилась примерно на 15%. Среди причин — рост цен на аренду помещений под СТО, кадровый дефицит и повышение уровня зарплат для сотрудников. Отдельно следует отметить подорожание запчастей: доля их стоимости при восстановлении авто составляет порядка 70-80%, а доля стоимости лакокрасочных и других расходных материалов составляет 5-10%. Ремонт машины — это незапланированные траты, которые зачастую бьют по семейному бюджету. "Ингосстрах", как клиентоцентричная компания, решил позаботиться о клиентах и запустил возможность онлайн-рассрочки и оплаты без первого взноса популярного продукта компании — мини-каско.
Клиент может оплатить стоимость полиса равными частями в комфортном графике, без скрытых комиссий и процентов. Застрахованный может выбрать удобный график платежей — от 1 до 6 месяцев. Полис будет активен сразу после оформления всех документов, а первый платеж нужно внести в течение 30 дней. Таким образом клиенты могут защитить свое авто на доступных условиях и без крупной разовой нагрузки на семейный бюджет.
При оформлении мини-каско застрахованный может самостоятельно выбрать те риски, которые необходимо включить в полис отдельно или в комбинации с другими: например, повреждение авто в ДТП по вине страхователя или третьих лиц, повреждение из-за стихийных бедствий и попадания камней из-под колес других машин, полная гибель авто или угон без ключей и документов. Оформить страховку можно на сайте компании за 5 минут без осмотра авто для большинства марок.
"Ни для кого не секрет, что полис каско помогает максимально защитить бюджет от больших трат при поломке или аварии: если авто будет повреждено, расходы на ремонт берет на себя страховая компания. Однако оплатить полис одним платежом не всегда бывает комфортно, из-за чего многие вообще отказываются от покупки каско. Для удобства мы запустили сервис онлайн-рассрочки на мини-каско, чтобы клиенты могли защитить свое авто, не сталкиваясь с финансовыми трудностями при покупке и оплате страховки. Теперь можно внести первый взнос за полис в течение месяца и разделить стоимость на комфортные платежи. Мы хотим сделать каско доступным для большего количества наших клиентов", — отметила Екатерина Снигирь, начальник управления развития экосистемы — вице-президент по партнерским программам "Ингосстраха".
Последние комментарии
Что делать клиентам?
Как быть клиентам? Что нужно делать?
Но РГС застрахует по этой программе на специальных условиях только тех, кто еще приобретет дополнительно страховку жизни и здоровья. А пункт урегулирования убытков находится где-нибудь в самом отдаленном селе области )))))))
судя по отзывам в интернете об этой страховой, не так страшна беда—как эта страховая
Это статья из параллельной реальности? Или этот балабол не в курсе что твориться с "осаго" по всей стране последние два года. Многие отказались от этого откровенного грабежа, а он соловьем поет какие они хорошие, да "росгосТРАХ" первые в списке аферистов в области страхования.