Сбер повысил ставки по СберВкладу и вкладу "Лучший %"

СберВклад и вклад "Лучший %" стали намного выгоднее на сроке 6 месяцев. С 17 октября ставки по ним выросли на 2 процентных пункта.
Улучшение условий коснулось и продукта для премиальных клиентов — ставка по вкладу "Первый Максимум" увеличилась до 11,94% годовых на срок 6 месяцев.
"В сентябре мы уже повышали ставки по вкладам с наиболее востребованными сроками размещения, а сейчас еще раз увеличиваем доходность по депозитам со сроком 6 месяцев. Полгода — один из самых популярных сроков вклада у наших клиентов, как правило, это время, за которое можно успеть накопить средства на крупную покупку. Если положить на депозит деньги прямо сейчас, то уже к маю можно будет получить нужную сумму — например, на летний отдых или любую другую цель", — отметил директор департамента "Занять и сберегать" Сбербанка Сергей Широков.
Подробнее о вкладах: СберВклад, "Лучший %", "Первый Максимум".
Последние комментарии
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.
Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.
уже давно машина не роскошь ,а необходимость и средство передвижения,которое помогает решать много бытовых проблем