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ПСБ в 2 раза увеличил портфель факторинга МСБ в Самарской области

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С начала 2023 года ПСБ в Самарской области в 2 раза увеличил объем факторингового портфеля малому и среднему бизнесу, и по итогам первых трёх кварталов он превысил 2,7 млрд рублей. Наибольшую долю в факторинговом портфеле ПСБ занимают классический факторинг с правом регресса и онлайн-факторинг, также растет популярность агентского факторинга.

За 9 месяцев текущего года в рамках факторинговых услуг в Самарской области банк также увеличил клиентскую базу на 30%, а сумму среднего чека по финансированию — с 62 млн до 116 млн рублей. Наибольший объем сделок был заключен с компаниями, занимающимися строительно-монтажными работами и производством комплектующих для автотранспортных средств.

"Интерес самарских предпринимателей к факторингу стабильно растет. Об этом свидетельствуют высокие темпы роста факторингового портфеля, которые обусловлены рядом причин: удобством оформления за счет реализованных в ПСБ цифровых решений, отсутствием залога, минимальным пакетом документов и быстротой принятия решения о предоставлении финансирования — от двух часов без визита в офис банка. Еще одно преимущество ПСБ — многолетняя практика работы с факторингом, позволяющая нашей команде реализовывать сложноструктурированные сделки", — отмечает Кирилл Грачев, заместитель регионального директора по работе с клиентами среднего бизнеса дополнительного офиса "Самарский" ПСБ.

В 2023 году ПСБ расширил линейку факторинга за счет появления таких направлений, как автофакторинг и ABL-факторинг для застройщиков и нефтетрейдеров.

Гид потребителя

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