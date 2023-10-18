Неоднократно судимый самарец с ноги выбил дверь в магазин и похитил алкоголь и кофе

В Самаре сотрудники уголовного розыска по горячим следам раскрыли кражу из сетевого магазина, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области. Злоумышленник, выбив ногой дверь, проник в помещение одного из сетевых магазинов и вынес четыре сумки с кофе и алкоголем.

Около 03:00 в дежурную часть отдела полиции по Советскому району по Самаре поступило сообщение о том, что неизвестный проник в помещение одного из сетевых магазинов. Похитив товар на сумму более 38 тысяч рублей, злоумышленник скрылся.

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили и задержали злоумышленника. Им оказался более 15 раз привлекавшийся к уголовной и административной ответственности 36-летний местный житель. Похищенный товар он продал неизвестным, деньги потратил на личные нужды.

Следствие установило, что мужчина выбил ногой нижнюю часть входной двери сетевого магазина, проник внутрь торгового помещения, сложил товар в сумки и скрылся.

В отношении самарчанина возбуждено уголовное дело по статье "Кража". По ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.