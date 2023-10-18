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Культура

Стали известны самарские дарования - лауреаты "Золотой книги"-2023

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Стали известны имена молодых дарований в сфере искусств и культуры Самарской области, сообщает пресс-служба регионального минкульта.

Накануне состоялась презентация лауреатов "Золотой книги" 2023 года. В нее вписали 8 имен талантливых молодых деятелей культуры и искусства, которые прошли отбор, представив высокие результаты творческой, исполнительской, педагогической деятельности.

"В "Золотую книгу" вошли имена молодых талантливых деятелей культуры и искусства, которые родились и учились в Самарском крае. Сейчас наши одаренные земляки покоряют культурное пространство России, кто-то известен и за пределами нашего государства, но продолжает прославлять наш родной волжский край", — отметил, награждая лауреатов, врио заместителя председателя правительства Самарской области Александр Фетисов.

В этом году лауреатами стали: доцент академии музыки имени Маймонида РГУ им. А. Н. Косыгина (Москва), руководитель духового оркестра Дмитрий Вакарчук; преподаватель по классу композиции и фортепиано самарской ДМШ им. М. И. Глинки Олеся Зубова; преподаватель Тольяттинского колледжа искусств им. Р. К. Щедрина Никита Лыско; студентка Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова Полина Пирогова; преподаватель самарской ДМШ им. Д. Б. Кабалевского Юрий Солаев; преподаватель-стажер Санкт-Петербургской академии художеств им. И. Е. Репина Артем Тихонов; студент Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова Даниил Фурман; студент Самарского музыкального училища им. Д. Г. Шаталова Егор Цымбал.

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