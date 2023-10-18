Исследование "Ингосстраха": половина россиян предпочли бы потратить материнский капитал на покупку автомобиля

"Ингосстрах" и Финансовый университет провели совместное исследование по отношению россиян к материнскому капиталу. В опросе приняли участие более 1000 респондентов в возрасте от 18 до 50 лет из 39 самых крупных по численности городов России. Согласно полученным данным, почти две трети опрошенных (67,2%) сами или их близкие родственники уже стали обладателями маткапитала. Больше всех сертификатов получили жители Хабаровска (84%), Краснодара (79%), Тюмени (77%) и Иркутска (77%). В самом крупном мегаполисе страны Москве воспользовались господдержкой чуть меньше семей (76%). В Санкт-Петербурге меру повышения рождаемости использовали значительно меньше, чем в среднем по регионам (56%).

Среди самых частых трат материнского капитала традиционная покупка квартир (44%) или дома (29,6%), а также оплата образования (17,9%). Почти половина респондентов высказались за дополнительную возможность тратить материнский капитал на приобретение автомобиля (47,8%). Каждый шестой опрошенный хотел бы получать эту меру социальной поддержки наличными и тратить на свое усмотрение (16,4%), а каждый десятый предпочел бы отремонтировать уже имеющуюся недвижимость (9,9%).

Большинство участников опроса считают, что материнский капитал является эффективным стимулом повышения рождаемости (62,5%). Больше всех довольных этой социальной мерой поддержки в Хабаровске (91%), Махачкале (80%), Тюмени (74%), Иркутске (74%) и Тольятти (72%). Любопытно, что столичные жители демонстрируют уровень удовлетворенности от поддержки рождаемости ниже, чем в регионах — Москва (39%) и Санкт-Петербург (46%).

Подавляющее число россиян полагают, что сумма материнской поддержки недостаточна. В среднем по выборке утвердительно ответили на вопрос о достаточности социальных мер поддержки рождаемости всего 24,1%.

"В целом материнский капитал положительно повлиял на рождаемость, которая стабильно растет с его введением. Доля рождений вторых и третьих детей выросла почти в 2 раза. В "Ингосстрахе" действуют специальные программы ДМС по защите материнства и ребенка. Например, ведение беременности и родов в комфортных условиях под наблюдением опытных врачей, а также добровольное медицинское страхование для детей с первых месяцев жизни. Пакет для будущей мамы может быть дополнен опциями круглосуточной горячей линии, которая позволяет задать любой вопрос врачу, получить консультацию в режиме 24/7 и включить в него помощь психолога", — отметил Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха".