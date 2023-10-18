Исследование "Ингосстраха": половина россиян предпочли бы потратить материнский капитал на покупку автомобиля

"Ингосстрах" и Финансовый университет провели совместное исследование по отношению россиян к материнскому капиталу. В опросе приняли участие более 1000 респондентов в возрасте от 18 до 50 лет из 39 самых крупных по численности городов России. Согласно полученным данным, почти две трети опрошенных (67,2%) сами или их близкие родственники уже стали обладателями маткапитала. Больше всех сертификатов получили жители Хабаровска (84%), Краснодара (79%), Тюмени (77%) и Иркутска (77%). В самом крупном мегаполисе страны Москве воспользовались господдержкой чуть меньше семей (76%). В Санкт-Петербурге меру повышения рождаемости использовали значительно меньше, чем в среднем по регионам (56%).
Среди самых частых трат материнского капитала традиционная покупка квартир (44%) или дома (29,6%), а также оплата образования (17,9%). Почти половина респондентов высказались за дополнительную возможность тратить материнский капитал на приобретение автомобиля (47,8%). Каждый шестой опрошенный хотел бы получать эту меру социальной поддержки наличными и тратить на свое усмотрение (16,4%), а каждый десятый предпочел бы отремонтировать уже имеющуюся недвижимость (9,9%).
Большинство участников опроса считают, что материнский капитал является эффективным стимулом повышения рождаемости (62,5%). Больше всех довольных этой социальной мерой поддержки в Хабаровске (91%), Махачкале (80%), Тюмени (74%), Иркутске (74%) и Тольятти (72%). Любопытно, что столичные жители демонстрируют уровень удовлетворенности от поддержки рождаемости ниже, чем в регионах — Москва (39%) и Санкт-Петербург (46%).
Подавляющее число россиян полагают, что сумма материнской поддержки недостаточна. В среднем по выборке утвердительно ответили на вопрос о достаточности социальных мер поддержки рождаемости всего 24,1%.
"В целом материнский капитал положительно повлиял на рождаемость, которая стабильно растет с его введением. Доля рождений вторых и третьих детей выросла почти в 2 раза. В "Ингосстрахе" действуют специальные программы ДМС по защите материнства и ребенка. Например, ведение беременности и родов в комфортных условиях под наблюдением опытных врачей, а также добровольное медицинское страхование для детей с первых месяцев жизни. Пакет для будущей мамы может быть дополнен опциями круглосуточной горячей линии, которая позволяет задать любой вопрос врачу, получить консультацию в режиме 24/7 и включить в него помощь психолога", — отметил Дмитрий Попов, заместитель генерального директора по ДМС — исполнительный директор "Ингосстраха".
Последние комментарии
Сос! Срочно нужен совет насчет карты помощи ВЭР. Вписали в договор вместе с кучей других допов при покупке автомобиля. Мотивировали тем, что так переплата будет меньше (оформлялся кредитный договор). По моим подсчетам, нет особой разницы. Карта мне вряд ли понадобится. Как расторгнуть договор на левые допы и возможно ли это в принципе?
Здорово видеть, что после успешного года работы Дальневосточного центра искусственного интеллекта, аналогичные организации начинают появляться и в других регионах
Рад видеть, как дети из разных стран мира могут научиться изучать и применять технологии ИИ. Это дает им возможности для роста и разработки навыков, которые будут востребованы в будущем.
Электронная регистрация договоров залога недвижимости через Сбер действительно сэкономит нам время и усилия. Какое удовольствие, что можно избавиться от очередей и бумажной волокиты.
Неизвестные звонки и предложения о действиях в отделении - это сигнал к бдительности и обращению за помощью.