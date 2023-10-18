Концерт Алексея Кортнева, запланированный на 29 ноября в Самаре, отменен

Как сообщили в музыкальном клубе "Kowalski" (ул. Ленинградская, 31), где должен был состояться концерт фронтмена группы "Несчастный случай", мероприятие отменено.
"Концерт отменен, - сообщили в клубе. - Деньги за билеты можно вернуть по контактам организаторов, указанным на самих билетах. Причины отмены уточняйте у организаторов концерта".
Напомним, накануне сообщалось, что 29 ноября на сцене творческого пространства "Kowalski" с сольным акустическим концертом выступит фронтмен группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который ранее выступал с активной гражданской позицией и высказывался против СВО.
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Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!