Концерт Алексея Кортнева, запланированный на 29 ноября в Самаре, отменен

Как сообщили в музыкальном клубе "Kowalski" (ул. Ленинградская, 31), где должен был состояться концерт фронтмена группы "Несчастный случай", мероприятие отменено.

"Концерт отменен, - сообщили в клубе. - Деньги за билеты можно вернуть по контактам организаторов, указанным на самих билетах. Причины отмены уточняйте у организаторов концерта".

Напомним, накануне сообщалось, что 29 ноября на сцене творческого пространства "Kowalski" с сольным акустическим концертом выступит фронтмен группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев, который ранее выступал с активной гражданской позицией и высказывался против СВО.