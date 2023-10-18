В Самаре анонсировали выступление музыканта Алексея Кортнева, который высказывался против СВО

В Самаре 29 ноября на сцене творческого пространства "Kowalski" (ул. Ленинградская, 31) с сольным акустическим концертом выступит фронтмен группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев. Ранее музыкант активно высказывался против СВО.
"Актер, автор и исполнитель, чья легкость, непосредственность и юмор не убавляются с годами и позволяют оставаться надежной, приятной, а зачастую и очень жизнеутверждающей константой популярной русскоязычной музыки", - отмечается в анонсе, опубликованном на сайте rock63.ru.
В последнее время Кортнев не выступает с активной гражданской позицией, однако ранее он высказывался против спецоперации.
Так, в феврале в СМИ появилась информация, что лидер "Несчастного случая" пожаловался иностранным СМИ на травлю, которая развернулась против него в России. Тогда он возмутился, что "всего один раз позволил высказать точку зрения по поводу событий на Украине, как тут же стал объектом гонения".
Поклонники артиста знают, что он негативно относится к действиям российской власти, а также СВО. Тем не менее сегодня Кортнев старается активно по этому поводу не высказываться. О месте жительства музыканта сегодня ничего неизвестно. Предположительно, он находится в России, в Московском регионе.
Последние комментарии
Дорогое удовольствие...
Знаковое мероприятие.
"Напор и мощь игры виолончелиста великолепно сочетались с нежной, прозрачной и легкой манерой органистки." Вот-вот. Ощущение было, что день рождения виолончели, а не органа.
Молодцы!
Так ведь такие люди как Куликов делают своё дело не требуя награды а от души!!! И наша с вами положительная оценка его трудов и поддержка - для него самая высокая награда!!!