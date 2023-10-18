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В Самаре анонсировали выступление музыканта Алексея Кортнева, который высказывался против СВО Волжский хор отпраздновал 125-летие своего основателя Петра Милославова Арт-проект "Тенора XXI века" дважды выступит в Самарской области В Самаре пройдет концерт японской музыки "Встречи на небесном мосту" На самарской сцене впервые в стране показали полномасштабную оперу "Мастер и Маргарита"

Музыка Культура

В Самаре анонсировали выступление музыканта Алексея Кортнева, который высказывался против СВО

САМАРА. 18 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре 29 ноября на сцене творческого пространства "Kowalski" (ул. Ленинградская, 31) с сольным акустическим концертом выступит фронтмен группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев. Ранее музыкант активно высказывался против СВО.

"Актер, автор и исполнитель, чья легкость, непосредственность и юмор не убавляются с годами и позволяют оставаться надежной, приятной, а зачастую и очень жизнеутверждающей константой популярной русскоязычной музыки", - отмечается в анонсе, опубликованном на сайте rock63.ru.

В последнее время Кортнев не выступает с активной гражданской позицией, однако ранее он высказывался против спецоперации.

Так, в феврале в СМИ появилась информация, что лидер "Несчастного случая" пожаловался иностранным СМИ на травлю, которая развернулась против него в России. Тогда он возмутился, что "всего один раз позволил высказать точку зрения по поводу событий на Украине, как тут же стал объектом гонения".

Поклонники артиста знают, что он негативно относится к действиям российской власти, а также СВО. Тем не менее сегодня Кортнев старается активно по этому поводу не высказываться.  О месте жительства музыканта сегодня ничего неизвестно. Предположительно, он находится в России, в Московском регионе.

 

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